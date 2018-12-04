В Україні 54% імпортного одягу становить секонд-хенд

Додано: Сер 05 гру, 2018 15:32

p_a_l

Покупателя не грохочет, кто, где и с кем спит.

Факт есть, и остаётся.

Главное, что "правильно" потрошат.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.