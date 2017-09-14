Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст В Україні подорожчали ліки: скільки заплатимо.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 09:21
В Україні подорожчали ліки: скільки заплатимо
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні подорожчали ліки: скільки заплатимо.
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:21
Ну а как же,пенсию на 67 гривен повысили,значит нужно и на лекарства цены поднять.
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