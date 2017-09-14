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В Україні подорожчали
ліки: скільки заплатимо

В Україні подорожчали ліки: скільки заплатимо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:21

В Україні подорожчали ліки: скільки заплатимо

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстат.

Дивися повний текст В Україні подорожчали ліки: скільки заплатимо.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:21

Ну а как же,пенсию на 67 гривен повысили,значит нужно и на лекарства цены поднять.
sena_2008atp
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