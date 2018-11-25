RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Розгойдати" валютний ринок
не вдалося - Порошенко

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:22

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Президент Петро Порошенко, виступаючи в Івано-Франківську.

Дивися повний текст \"Розгойдати\" валютний ринок не вдалося - Порошенко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85971
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:23

а так старались, так старались!
sequence
 
Повідомлень: 1551
З нами з: 29.12.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:57

дак это у тебя не вышло. уходи уже в историю
georgizark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 23.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:58

В целом решения руководства страны влияют на жизнь граждан либо негативно, либо никак! :mrgreen:
Molchyn
 
Повідомлень: 447
З нами з: 01.02.18
Подякував: 81 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:29

"кое-кто" - это, конечно, российские империалисты и их пособники.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 764
З нами з: 13.03.15
Подякував: 130 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:58

Это еще надо посмотреть. Если крыса соевая уйдет мирно, то может и обойдемся небольшой девальвацией.
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 361
З нами з: 24.11.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:00

Вот что получилось - это нивелировать статус "военного положения".
ygn
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 19.02.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:04

Петро даешь стабильность на фин.рынке и будут тебе голоса на выборах как минимум от предпринимателей. А бабки дедки будут полюбому за жульку или клоуна.
qas
 
Повідомлень: 110
З нами з: 22.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко вніс у Раду законопроект про припинення дії...
R2 » Вів 04 гру, 2018 11:34
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 11:34
jashczyk
Порошенко розпорядився у разі наземної агресії РФ...
R2 » Сер 28 лис, 2018 17:22
1 178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 17:22
Molchyn
Ринок металопрокату України за 10 міс. знизився на...
R2 » Нед 25 лис, 2018 12:16
2 87
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 12:23
captainobvious

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64460)
05.12.2018 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.