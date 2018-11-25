Про це заявив Президент Петро Порошенко, виступаючи в Івано-Франківську.
Дивися повний текст \"Розгойдати\" валютний ринок не вдалося - Порошенко.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 09:22
"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Розгойдати\" валютний ринок не вдалося - Порошенко.
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:58
В целом решения руководства страны влияют на жизнь граждан либо негативно, либо никак!
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:58
Это еще надо посмотреть. Если крыса соевая уйдет мирно, то может и обойдемся небольшой девальвацией.
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:04
Петро даешь стабильность на фин.рынке и будут тебе голоса на выборах как минимум от предпринимателей. А бабки дедки будут полюбому за жульку или клоуна.
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:24
Так само, як і не вдалося покращити життя людей, посадити корупціонерів та хоча б якийсь порядок в країні навести.
Що стабільно, так це клоунада і 450 клоунів. Петя, ініціюй зменшення цього стада хоча б до 300 голів, був референдум, чого ти тупиш?!
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:14
Бене счета Лондонский суд не разблокировал, поэтому из всей этой попытки раскачать курс вышел тихий и тухлый пук в небо
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