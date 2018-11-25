|
|
|
"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:18
redmax11 написав:
й поп
redmax11 написав:
Бене счета Лондонский суд не разблокировал, поэтому из всей этой попытки раскачать курс вышел тихий и тухлый пук в небо
Беня Днепр сохранил, чуму остановил, так он плохой, а рижик хотел в войнушку поиграть, но заигрался и сделал ноги - дружбан (активы ростут, прибыль растет).
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 1959
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:39
Rainbow написав: redmax11 написав:
й поп
redmax11 написав:
Бене счета Лондонский суд не разблокировал, поэтому из всей этой попытки раскачать курс вышел тихий и тухлый пук в небо
Беня Днепр сохранил, чуму остановил, так он плохой, а рижик хотел в войнушку поиграть, но заигрался и сделал ноги - дружбан (активы ростут, прибыль растет).
Український бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на Донбасі Україна "воює сама із собою" і, щоб повернути тимчасово окуповані території, потрібно "домовитися про щось із тими, хто там є". Він упевнений, що все залежить не від президента РФ Володимира Путіна, а "від нас".
Беня без государственной кормушки уже за путина стал!
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 936
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:36
Vint написав: Rainbow написав: redmax11 написав:
й поп
redmax11 написав:
Бене счета Лондонский суд не разблокировал, поэтому из всей этой попытки раскачать курс вышел тихий и тухлый пук в небо
Беня Днепр сохранил, чуму остановил, так он плохой, а рижик хотел в войнушку поиграть, но заигрался и сделал ноги - дружбан (активы ростут, прибыль растет).
Український бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на Донбасі Україна "воює сама із собою" і, щоб повернути тимчасово окуповані території, потрібно "домовитися про щось із тими, хто там є". Він упевнений, що все залежить не від президента РФ Володимира Путіна, а "від нас".
Беня без государственной кормушки уже за путина стал!
В следующий раз Беня скажет, что на Донбассе идет имитация карательной операции, а о войне говорят, чтобы по карманам лучше шарить.
-
cisukr
-
-
- Повідомлень: 1906
- З нами з: 01.10.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:55
Ну, підстригли трохи трикольорових баранців - хіба вперше?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5993
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:58
georgizark написав:
дак это у тебя не вышло. уходи уже в историю
Он явно хочет попасть в историю как предыдущих.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1560
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|