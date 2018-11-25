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"Розгойдати" валютний ринок
не вдалося - Порошенко

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:18

Re:

  redmax11 написав:й поп
  redmax11 написав:Бене счета Лондонский суд не разблокировал, поэтому из всей этой попытки раскачать курс вышел тихий и тухлый пук в небо

Беня Днепр сохранил, чуму остановил, так он плохой, а рижик хотел в войнушку поиграть, но заигрался и сделал ноги - дружбан (активы ростут, прибыль растет).
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:39

  Rainbow написав:
  redmax11 написав:й поп
  redmax11 написав:Бене счета Лондонский суд не разблокировал, поэтому из всей этой попытки раскачать курс вышел тихий и тухлый пук в небо

Беня Днепр сохранил, чуму остановил, так он плохой, а рижик хотел в войнушку поиграть, но заигрался и сделал ноги - дружбан (активы ростут, прибыль растет).

Український бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на Донбасі Україна "воює сама із собою" і, щоб повернути тимчасово окуповані території, потрібно "домовитися про щось із тими, хто там є". Він упевнений, що все залежить не від президента РФ Володимира Путіна, а "від нас".

Беня без государственной кормушки уже за путина стал!
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:36

  Vint написав:
  Rainbow написав:
  redmax11 написав:й поп
  redmax11 написав:Бене счета Лондонский суд не разблокировал, поэтому из всей этой попытки раскачать курс вышел тихий и тухлый пук в небо

Беня Днепр сохранил, чуму остановил, так он плохой, а рижик хотел в войнушку поиграть, но заигрался и сделал ноги - дружбан (активы ростут, прибыль растет).

Український бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на Донбасі Україна "воює сама із собою" і, щоб повернути тимчасово окуповані території, потрібно "домовитися про щось із тими, хто там є". Він упевнений, що все залежить не від президента РФ Володимира Путіна, а "від нас".

Беня без государственной кормушки уже за путина стал!

В следующий раз Беня скажет, что на Донбассе идет имитация карательной операции, а о войне говорят, чтобы по карманам лучше шарить.
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:55

Re:

Ну, підстригли трохи трикольорових баранців - хіба вперше?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:58

  georgizark написав:дак это у тебя не вышло. уходи уже в историю

Он явно хочет попасть в историю как предыдущих.
p_a_l
 
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