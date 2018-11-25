Беня Днепр сохранил, чуму остановил, так он плохой, а рижик хотел в войнушку поиграть, но заигрался и сделал ноги - дружбан (активы ростут, прибыль растет).
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:18
Re:
Беня Днепр сохранил, чуму остановил, так он плохой, а рижик хотел в войнушку поиграть, но заигрался и сделал ноги - дружбан (активы ростут, прибыль растет).
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:39
Український бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на Донбасі Україна "воює сама із собою" і, щоб повернути тимчасово окуповані території, потрібно "домовитися про щось із тими, хто там є". Він упевнений, що все залежить не від президента РФ Володимира Путіна, а "від нас".
Беня без государственной кормушки уже за путина стал!
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:36
В следующий раз Беня скажет, что на Донбассе идет имитация карательной операции, а о войне говорят, чтобы по карманам лучше шарить.
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:55
Re:
Ну, підстригли трохи трикольорових баранців - хіба вперше?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:58
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:08
открою вам секрет - люди, ждущие пока власть улучшит их жизнь, будут ждать еще долго, возможно до конца жизни. пока сами что-то не сделают, ничего не изменится. главное чтобы власть не мешала.
что до топ-коррупционеров - они не зря "топ". свои дела они вершат руками людей или организаций, юридически с ними не связанных. поэтому поймать на горячем и доказать - почти нереально.
даже с декларациями придумали ноу-хау. ляшко "на ставках выиграл", а у кого-то еще оказывается биткоины есть ("в 13м купил, по дешевке").
более того, в Украине коррупционерами (имеется в виду участниками коррупционных сделок) является колоссальная часть населения, причем настолько, что это уже не преступление а часть экономики. и вот этот вот "..но чтобы кум порешал", здесь проблема что "кум" есть почти у каждого ))
это прописано в конституции. для изменения нужно чтобы проголосовало 300 человек. из 450 депутатов, 300 должно проголосовать "за", чтобы уменьшить свою численность с 450 до 300. я хотел бы на это посмотреть.
поэтому разумней будет призыватиь к следующему - "избиратель, чего ты тупишь, избирай не клоунов".
пока в чернигов буду приезжать хрен зна откуда Березенки и Корбаны и за гречку/бабло получать 1-2 места в голосовании, у нас неоткуда будет взяться более честным политикам. потому что денег больше у нечестных.
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:19
Re: "Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
Напомните, указанные вами гречкосеи брали гречку для посевания в каких партиях, надо чтобы за них больше не голосовали, чтобы прервать порочный круг
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