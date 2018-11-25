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"Розгойдати" валютний ринок
не вдалося - Порошенко

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:18

Re:

  redmax11 написав:й поп
  redmax11 написав:Бене счета Лондонский суд не разблокировал, поэтому из всей этой попытки раскачать курс вышел тихий и тухлый пук в небо

Беня Днепр сохранил, чуму остановил, так он плохой, а рижик хотел в войнушку поиграть, но заигрался и сделал ноги - дружбан (активы ростут, прибыль растет).
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:39

  Rainbow написав:
  redmax11 написав:й поп
  redmax11 написав:Бене счета Лондонский суд не разблокировал, поэтому из всей этой попытки раскачать курс вышел тихий и тухлый пук в небо

Беня Днепр сохранил, чуму остановил, так он плохой, а рижик хотел в войнушку поиграть, но заигрался и сделал ноги - дружбан (активы ростут, прибыль растет).

Український бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на Донбасі Україна "воює сама із собою" і, щоб повернути тимчасово окуповані території, потрібно "домовитися про щось із тими, хто там є". Він упевнений, що все залежить не від президента РФ Володимира Путіна, а "від нас".

Беня без государственной кормушки уже за путина стал!
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:36

  Vint написав:
  Rainbow написав:
  redmax11 написав:й поп
  redmax11 написав:Бене счета Лондонский суд не разблокировал, поэтому из всей этой попытки раскачать курс вышел тихий и тухлый пук в небо

Беня Днепр сохранил, чуму остановил, так он плохой, а рижик хотел в войнушку поиграть, но заигрался и сделал ноги - дружбан (активы ростут, прибыль растет).

Український бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на Донбасі Україна "воює сама із собою" і, щоб повернути тимчасово окуповані території, потрібно "домовитися про щось із тими, хто там є". Він упевнений, що все залежить не від президента РФ Володимира Путіна, а "від нас".

Беня без государственной кормушки уже за путина стал!

В следующий раз Беня скажет, что на Донбассе идет имитация карательной операции, а о войне говорят, чтобы по карманам лучше шарить.
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:55

Re:

Ну, підстригли трохи трикольорових баранців - хіба вперше?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:58

  georgizark написав:дак это у тебя не вышло. уходи уже в историю

Он явно хочет попасть в историю также как предыдущий.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:08

  Rainbow написав:Так само, як і не вдалося покращити життя людей, посадити корупціонерів та хоча б якийсь порядок в країні навести.


открою вам секрет - люди, ждущие пока власть улучшит их жизнь, будут ждать еще долго, возможно до конца жизни. пока сами что-то не сделают, ничего не изменится. главное чтобы власть не мешала.

что до топ-коррупционеров - они не зря "топ". свои дела они вершат руками людей или организаций, юридически с ними не связанных. поэтому поймать на горячем и доказать - почти нереально.
даже с декларациями придумали ноу-хау. ляшко "на ставках выиграл", а у кого-то еще оказывается биткоины есть ("в 13м купил, по дешевке").

более того, в Украине коррупционерами (имеется в виду участниками коррупционных сделок) является колоссальная часть населения, причем настолько, что это уже не преступление а часть экономики. и вот этот вот "..но чтобы кум порешал", здесь проблема что "кум" есть почти у каждого ))


Що стабільно, так це клоунада і 450 клоунів. Петя, ініціюй зменшення цього стада хоча б до 300 голів, був референдум, чого ти тупиш?! :D


это прописано в конституции. для изменения нужно чтобы проголосовало 300 человек. из 450 депутатов, 300 должно проголосовать "за", чтобы уменьшить свою численность с 450 до 300. я хотел бы на это посмотреть.

поэтому разумней будет призыватиь к следующему - "избиратель, чего ты тупишь, избирай не клоунов".
пока в чернигов буду приезжать хрен зна откуда Березенки и Корбаны и за гречку/бабло получать 1-2 места в голосовании, у нас неоткуда будет взяться более честным политикам. потому что денег больше у нечестных.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:19

Re: "Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко

galex написав:поэтому разумней будет призыватиь к следующему - "избиратель, чего ты тупишь, избирай не клоунов".
пока в чернигов буду приезжать хрен зна откуда Березенки и Корбаны и за гречку/бабло получать 1-2 места в голосовании, у нас неоткуда будет взяться более честным политикам. потому что денег больше у нечестных.


Напомните, указанные вами гречкосеи брали гречку для посевания в каких партиях, надо чтобы за них больше не голосовали, чтобы прервать порочный круг
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:56

  freeze написав:
galex написав:поэтому разумней будет призыватиь к следующему - "избиратель, чего ты тупишь, избирай не клоунов".
пока в чернигов буду приезжать хрен зна откуда Березенки и Корбаны и за гречку/бабло получать 1-2 места в голосовании, у нас неоткуда будет взяться более честным политикам. потому что денег больше у нечестных.


Напомните, указанные вами гречкосеи брали гречку для посевания в каких партиях, надо чтобы за них больше не голосовали, чтобы прервать порочный круг

Березенко Сергій Іванович
У липні 2015 обраний до Верховної Ради на проміжних виборах на 205 виборчому окрузі (Чернігів). Член президії центральної ради партії Блок Петра Порошенка «Солідарність».

https://uk.wikipedia.org/wiki/Березенко_Сергій_Іванович
Корбан Геннадій Олегович
12 липня 2015 року очолив політичну партії «УКРОП» («Українське об'єднання патріотів»), від якої висувався на липневих проміжних виборах до Верховної Ради України в Чернігові. Із результатом 14,76 % голосів «за» посів друге місце, поступившись кандидату від Блоку Петра Порошенка Сергію Березенку

https://uk.wikipedia.org/wiki/Корбан_Геннадій_Олегович
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:58

  cisukr написав:В следующий раз Беня скажет, что на Донбассе идет имитация карательной операции, а о войне говорят, чтобы по карманам лучше шарить.


Если бы не Беня в 2014г в Украине уже 4,5 года была бы Новороссия от Донецка до Одессы.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:51

Re:

  shapo написав:Если бы не Беня в 2014г в Украине уже 4,5 года была бы Новороссия от Донецка до Одессы.

Так він і хотів розширити Дніпропетровську область до Донецька і Одеси, але втратив і свою. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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