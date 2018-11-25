Додано: Сер 05 гру, 2018 15:08

Rainbow написав: Так само, як і не вдалося покращити життя людей, посадити корупціонерів та хоча б якийсь порядок в країні навести. Так само, як і не вдалося покращити життя людей, посадити корупціонерів та хоча б якийсь порядок в країні навести.

Що стабільно, так це клоунада і 450 клоунів. Петя, ініціюй зменшення цього стада хоча б до 300 голів, був референдум, чого ти тупиш?!

открою вам секрет - люди, ждущие пока власть улучшит их жизнь, будут ждать еще долго, возможно до конца жизни. пока сами что-то не сделают, ничего не изменится. главное чтобы власть не мешала.что до топ-коррупционеров - они не зря "топ". свои дела они вершат руками людей или организаций, юридически с ними не связанных. поэтому поймать на горячем и доказать - почти нереально.даже с декларациями придумали ноу-хау. ляшко "на ставках выиграл", а у кого-то еще оказывается биткоины есть ("в 13м купил, по дешевке").более того, в Украине коррупционерами (имеется в виду участниками коррупционных сделок) является колоссальная часть населения, причем настолько, что это уже не преступление а часть экономики. и вот этот вот "..но чтобы кум порешал", здесь проблема что "кум" есть почти у каждого ))это прописано в конституции. для изменения нужно чтобы проголосовало 300 человек. из 450 депутатов, 300 должно проголосовать "за", чтобы уменьшить свою численность с 450 до 300. я хотел бы на это посмотреть.поэтому разумней будет призыватиь к следующему - "избиратель, чего ты тупишь, избирай не клоунов".пока в чернигов буду приезжать хрен зна откуда Березенки и Корбаны и за гречку/бабло получать 1-2 места в голосовании, у нас неоткуда будет взяться более честным политикам. потому что денег больше у нечестных.