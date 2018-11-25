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"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:09
freeze написав:
galex написав:поэтому разумней будет призыватиь к следующему - "избиратель, чего ты тупишь, избирай не клоунов".
пока в чернигов буду приезжать хрен зна откуда Березенки и Корбаны и за гречку/бабло получать 1-2 места в голосовании, у нас неоткуда будет взяться более честным политикам. потому что денег больше у нечестных.
Напомните, указанные вами гречкосеи брали гречку для посевания в каких партиях, надо чтобы за них больше не голосовали, чтобы прервать порочный круг
БПП и Укроп
за них я точно голосовать не буду.
хотя вопрос именно в гречке.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:14
shapo написав: cisukr написав:
В следующий раз Беня скажет, что на Донбассе идет имитация карательной операции, а о войне говорят, чтобы по карманам лучше шарить.
Если бы не Беня в 2014г в Украине уже 4,5 года была бы Новороссия от Донецка до Одессы.
здесь соглашусь. и даже не столь важно если он защищал свои личные интересы. ибо как показала практика, у одних интересы совпадают с интересами страны а у других нет.
за приват бы я его сильно не ругал. по сути он продал его государству с разными залоговыми активами за средства в районе 4 ярдов, которые вывел. когда банки-зомби дают 25-30% на депозит, приходится ставить завышенный, чтобы хоть как-то конкурировать и не умереть. так дыра и образовалась.
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