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"Розгойдати" валютний ринок
не вдалося - Порошенко

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:09

  freeze написав:
galex написав:поэтому разумней будет призыватиь к следующему - "избиратель, чего ты тупишь, избирай не клоунов".
пока в чернигов буду приезжать хрен зна откуда Березенки и Корбаны и за гречку/бабло получать 1-2 места в голосовании, у нас неоткуда будет взяться более честным политикам. потому что денег больше у нечестных.


Напомните, указанные вами гречкосеи брали гречку для посевания в каких партиях, надо чтобы за них больше не голосовали, чтобы прервать порочный круг


БПП и Укроп
за них я точно голосовать не буду.

хотя вопрос именно в гречке.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:14

  shapo написав:
  cisukr написав:В следующий раз Беня скажет, что на Донбассе идет имитация карательной операции, а о войне говорят, чтобы по карманам лучше шарить.


Если бы не Беня в 2014г в Украине уже 4,5 года была бы Новороссия от Донецка до Одессы.


здесь соглашусь. и даже не столь важно если он защищал свои личные интересы. ибо как показала практика, у одних интересы совпадают с интересами страны а у других нет.

за приват бы я его сильно не ругал. по сути он продал его государству с разными залоговыми активами за средства в районе 4 ярдов, которые вывел. когда банки-зомби дают 25-30% на депозит, приходится ставить завышенный, чтобы хоть как-то конкурировать и не умереть. так дыра и образовалась.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:59

Re:

зрадофилы вероятно зарабатывают в баксах, раз так недовольны, что гривна не упала.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:41

  shapo написав:
  cisukr написав:В следующий раз Беня скажет, что на Донбассе идет имитация карательной операции, а о войне говорят, чтобы по карманам лучше шарить.


Если бы не Беня в 2014г в Украине уже 4,5 года была бы Новороссия от Донецка до Одессы.


Смешная шутка
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:33

  shapo написав:Если бы не Беня в 2014г в Украине уже 4,5 года была бы Новороссия от Донецка до Одессы.


  trololo написав:Смешная шутка


И кто же тогда остановил россиян в 2014г,неужели сдавший Крым Турчинов? Или сам Петро шоколадный?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:40

Re:

  shapo написав:И кто же тогда остановил россиян в 2014г,неужели сдавший Крым Турчинов? Или сам Петро шоколадный?

20к баксов за колорада. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:51

  lapay написав:
  shapo написав:И кто же тогда остановил россиян в 2014г,неужели сдавший Крым Турчинов? Или сам Петро шоколадный?

20к баксов за колорада. :)


А по существу-то сказать нечего,остается ерничать
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:56

Re:

  shapo написав:А по существу-то сказать нечего,остается ерничать

Це суть. Волонтери і добровольці зупинили колорадів, а не беніни гроші, які він потів з лихвою зняв з усіх нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:03

  lapay написав:
  shapo написав:А по существу-то сказать нечего,остается ерничать

Це суть. Волонтери і добровольці зупинили колорадів, а не беніни гроші, які він потів з лихвою зняв з усіх нас.


Бла-бла.
Если бы не Беня обьявивший Путина маленьким шизофреником, а Януковичем - большим и начавший организовывать добробаты, весь украинский истеблишмент до сих пор бы сидел с описанными штанами как это было во время аннексии Крыма.
Никакие волонтеры и добровольцы сами не появлялись и не появляются в Украине нигде и никогда - ни на Майдане 2004, ни Майдане 2014,ни при блокаде ОРДЛО какими-то "патриотами", ни в демонстрациях евро-бляхе- ров.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:28

Re:

  shapo написав:Если бы не Беня обьявивший Путина маленьким шизофреником, а Януковичем - большим и начавший организовывать добробаты, весь украинский истеблишмент до сих пор бы сидел с описанными штанами как это было во время аннексии Крыма.

Колорадів душили по областям місцеві активісти, і не за гроші Коломойського. Він тільки в Дніпропетровську їх придушив, а його добробати Дніпро1 і Дніпро2 особливо нічим не запам'ятались, на полі бою.
Група "Приват" нічого просто так не робить. Коли держава почала наводити порядки в Укранафті, в банківський сфері, то Бєня втратив все, нажите незакон... непосильною працею.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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