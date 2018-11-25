"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко

Додано: Сер 05 гру, 2018 20:14

shapo написав: cisukr написав: В следующий раз Беня скажет, что на Донбассе идет имитация карательной операции, а о войне говорят, чтобы по карманам лучше шарить. В следующий раз Беня скажет, что на Донбассе идет имитация карательной операции, а о войне говорят, чтобы по карманам лучше шарить.



Если бы не Беня в 2014г в Украине уже 4,5 года была бы Новороссия от Донецка до Одессы. Если бы не Беня в 2014г в Украине уже 4,5 года была бы Новороссия от Донецка до Одессы.

здесь соглашусь. и даже не столь важно если он защищал свои личные интересы. ибо как показала практика, у одних интересы совпадают с интересами страны а у других нет.за приват бы я его сильно не ругал. по сути он продал его государству с разными залоговыми активами за средства в районе 4 ярдов, которые вывел. когда банки-зомби дают 25-30% на депозит, приходится ставить завышенный, чтобы хоть как-то конкурировать и не умереть. так дыра и образовалась.