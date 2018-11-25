"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко

lapay написав:
Колорадів душили по областям місцеві активісти,і не за гроші Коломойського.
Что ж в Донецке и Луганске не придушили? И кто такие "местные активисты"? Неужели Семен Семенченко?
lapay написав:
Він тільки в Дніпропетровську їх придушив, а його добробати Дніпро1 і Дніпро2 особливо нічим не запам'ятались, на полі бою.
А в Харькове кто остановил,неужели Допа с Гепой?
lapay написав:
Група "Приват" нічого просто так не робить. Коли держава почала наводити порядки в Укранафті, в банківський сфері, то Бєня втратив все, нажите незакон... непосильною працею.
"Держава" это Порошенко сотоварищи.
Кто и как наводил "порядок" скоро выяснится во многих судах начиная с Лондонского где рассматривается иск привата к бывшим владельцам