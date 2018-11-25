"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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shapo написав:А по существу-то сказать нечего,остается ерничать
Це суть. Волонтери і добровольці зупинили колорадів, а не беніни гроші, які він потів з лихвою зняв з усіх нас.
если бы тогда в днепр не зашла команда Бени с Корбаном и Филатовым, то хрен бы тогда организовалось необходимое количество этих добровольцев. плюс были использованы определенные рычаги для стабилизации Харькова и Одессы. в Днепре была перевалочная база, госпиталь, особо тяжелых личными вертолетами переправляли в больничку.
то что беня потом качнул свое из банка, лично я его понимаю. так было бы вообще чувство вопиющее чувтсво несправедливости - пока ахмет гудел и мелко содействовал сепарству, беня прилагал усилия к удержанию своей "колыбели" в зоне влияния Украины. теперь ахметов усиленно стрижет купоны на сверхтарифах, а беня лишился самого важного актива.
shapo написав:Что ж в Донецке и Луганске не придушили? И кто такие "местные активисты"? Неужели Семен Семенченко?
Аналогічно - якщо Бєня був такий всесильний перець, то чого Донецьк з Луганськом не хапонув? Місцеві активисти - це і Семенченко, в тому числі, який почав визволяти свою Донеччину від колорадів.
shapo написав:А в Харькове кто остановил,неужели Допа с Гепой?
Аваков і Ко.
galex написав:если бы тогда в днепр не зашла команда Бени с Корбаном и Филатовым, то хрен бы тогда организовалось необходимое количество этих добровольцев. плюс были использованы определенные рычаги для стабилизации Харькова и Одессы. в Днепре была перевалочная база, госпиталь, особо тяжелых личными вертолетами переправляли в больничку.
Є волонтерство, а є інвестиції, коли повертаєш, те що вклав, з прибутком. Для Бені це була інвестиція. І не вона врятувала Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Коломойский не всесильный, не святой, но и пренебрегать его ролью в сдерживании сепаров в 2014 нельзя, он тогда сделал очень много. Да, вероятно, что в том случае его интересы совпали с интересами государства, но это не умаляет его вклад. Но и не является индульгенцией