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"Розгойдати" валютний ринок
не вдалося - Порошенко

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:40

  lapay написав:Колорадів душили по областям місцеві активісти,і не за гроші Коломойського.


Что ж в Донецке и Луганске не придушили? И кто такие "местные активисты"? Неужели Семен Семенченко?



  lapay написав: Він тільки в Дніпропетровську їх придушив, а його добробати Дніпро1 і Дніпро2 особливо нічим не запам'ятались, на полі бою.


А в Харькове кто остановил,неужели Допа с Гепой?

  lapay написав: Група "Приват" нічого просто так не робить. Коли держава почала наводити порядки в Укранафті, в банківський сфері, то Бєня втратив все, нажите незакон... непосильною працею.

"Держава" это Порошенко сотоварищи.
Кто и как наводил "порядок" скоро выяснится во многих судах начиная с Лондонского где рассматривается иск привата к бывшим владельцам
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:00

  lapay написав:
  shapo написав:А по существу-то сказать нечего,остается ерничать

Це суть. Волонтери і добровольці зупинили колорадів, а не беніни гроші, які він потів з лихвою зняв з усіх нас.


если бы тогда в днепр не зашла команда Бени с Корбаном и Филатовым, то хрен бы тогда организовалось необходимое количество этих добровольцев. плюс были использованы определенные рычаги для стабилизации Харькова и Одессы. в Днепре была перевалочная база, госпиталь, особо тяжелых личными вертолетами переправляли в больничку.

то что беня потом качнул свое из банка, лично я его понимаю. так было бы вообще чувство вопиющее чувтсво несправедливости - пока ахмет гудел и мелко содействовал сепарству, беня прилагал усилия к удержанию своей "колыбели" в зоне влияния Украины.
теперь ахметов усиленно стрижет купоны на сверхтарифах, а беня лишился самого важного актива.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:24

Re:

  shapo написав:Что ж в Донецке и Луганске не придушили? И кто такие "местные активисты"? Неужели Семен Семенченко?

Аналогічно - якщо Бєня був такий всесильний перець, то чого Донецьк з Луганськом не хапонув?
Місцеві активисти - це і Семенченко, в тому числі, який почав визволяти свою Донеччину від колорадів.
  shapo написав:А в Харькове кто остановил,неужели Допа с Гепой?

Аваков і Ко.
  galex написав:если бы тогда в днепр не зашла команда Бени с Корбаном и Филатовым, то хрен бы тогда организовалось необходимое количество этих добровольцев. плюс были использованы определенные рычаги для стабилизации Харькова и Одессы. в Днепре была перевалочная база, госпиталь, особо тяжелых личными вертолетами переправляли в больничку.

Є волонтерство, а є інвестиції, коли повертаєш, те що вклав, з прибутком. Для Бені це була інвестиція. І не вона врятувала Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:39

Re: "Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко

Коломойский не всесильный, не святой, но и пренебрегать его ролью в сдерживании сепаров в 2014 нельзя, он тогда сделал очень много. Да, вероятно, что в том случае его интересы совпали с интересами государства, но это не умаляет его вклад. Но и не является индульгенцией
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:05

  lapay написав:
  shapo написав:А в Харькове кто остановил,неужели Допа с Гепой?

Аваков і Ко.


я помню пост Филатова с угрозами Допе и Гепе, что если они не прекратят сепаратизм то им будет очень плохо и с намеком на то, что он пишет не от своего имени.

но и заслуг Авакова не стоит умалять.
galex
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