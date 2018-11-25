"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко

Додано: Чет 06 гру, 2018 20:00

lapay написав: shapo написав: А по существу-то сказать нечего,остается ерничать А по существу-то сказать нечего,остается ерничать

Це суть. Волонтери і добровольці зупинили колорадів, а не беніни гроші, які він потів з лихвою зняв з усіх нас. Це суть. Волонтери і добровольці зупинили колорадів, а не беніни гроші, які він потів з лихвою зняв з усіх нас.

если бы тогда в днепр не зашла команда Бени с Корбаном и Филатовым, то хрен бы тогда организовалось необходимое количество этих добровольцев. плюс были использованы определенные рычаги для стабилизации Харькова и Одессы. в Днепре была перевалочная база, госпиталь, особо тяжелых личными вертолетами переправляли в больничку.то что беня потом качнул свое из банка, лично я его понимаю. так было бы вообще чувство вопиющее чувтсво несправедливости - пока ахмет гудел и мелко содействовал сепарству, беня прилагал усилия к удержанию своей "колыбели" в зоне влияния Украины.теперь ахметов усиленно стрижет купоны на сверхтарифах, а беня лишился самого важного актива.