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"Розгойдати" валютний ринок
не вдалося - Порошенко

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:25

  freeze написав:Имхо, население и ВСУ сыграли главную роль, плюс некоторые товарищи пришедшие к власти просто выполнили частично свои должностные обязанности плюс реакция Обамы и Меркель в уши Путину, который решил что продолжать наступление будет ему слишком-слишком дорого стоить.

Это кто выполнил,неужели Турчинов и генеральчики сдавшие Крым?
И если население такое активное, то что же оно сейчас молчит и совсем не выходит ни на какие майданы против тарифов на ЖКХ, инфляции и пр.?
Во Франции при меньшем повышении забастовки начались, а тут тишина.
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:04

  shapo написав:
  Sommer написав:Окончательно колорадов из Харькова выбила заезжая спецура (по-моему МВД) так что Аваков там явно при делах.
Гепа тогда только жевал сопли и призывал "не спешить вешать российские флаги" ЕМНИП.


Чушь. Янукович собирался провести съезд в Харькове по отделению Новоросии перед побегом в Крым, а потом в Россию.
И только Коломойский пригрозивший Гепе которому было все равно кому продаться остановил этот процесс.
Никакого Авакова тогда и близко не стояло.


Буча в Харькове началась уже гораздо позже бегства Януковича.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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