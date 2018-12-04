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"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:25
freeze написав:
Имхо, население и ВСУ сыграли главную роль, плюс некоторые товарищи пришедшие к власти просто выполнили частично свои должностные обязанности плюс реакция Обамы и Меркель в уши Путину, который решил что продолжать наступление будет ему слишком-слишком дорого стоить.
Это кто выполнил,неужели Турчинов и генеральчики сдавшие Крым?
И если население такое активное, то что же оно сейчас молчит и совсем не выходит ни на какие майданы против тарифов на ЖКХ, инфляции и пр.?
Во Франции при меньшем повышении забастовки начались, а тут тишина.
В игноре Kart, Sommer
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shapo
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:04
shapo написав: Sommer написав:
Окончательно колорадов из Харькова выбила заезжая спецура (по-моему МВД) так что Аваков там явно при делах.
Гепа тогда только жевал сопли и призывал "не спешить вешать российские флаги" ЕМНИП.
Чушь. Янукович собирался провести съезд в Харькове по отделению Новоросии перед побегом в Крым, а потом в Россию.
И только Коломойский пригрозивший Гепе которому было все равно кому продаться остановил этот процесс.
Никакого Авакова тогда и близко не стояло.
Буча в Харькове началась уже гораздо позже бегства Януковича.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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