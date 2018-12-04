"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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freeze написав:Имхо, население и ВСУ сыграли главную роль, плюс некоторые товарищи пришедшие к власти просто выполнили частично свои должностные обязанности плюс реакция Обамы и Меркель в уши Путину, который решил что продолжать наступление будет ему слишком-слишком дорого стоить.
Это кто выполнил,неужели Турчинов и генеральчики сдавшие Крым? И если население такое активное, то что же оно сейчас молчит и совсем не выходит ни на какие майданы против тарифов на ЖКХ, инфляции и пр.? Во Франции при меньшем повышении забастовки начались, а тут тишина.
Sommer написав:Окончательно колорадов из Харькова выбила заезжая спецура (по-моему МВД) так что Аваков там явно при делах. Гепа тогда только жевал сопли и призывал "не спешить вешать российские флаги" ЕМНИП.
Чушь. Янукович собирался провести съезд в Харькове по отделению Новоросии перед побегом в Крым, а потом в Россию. И только Коломойский пригрозивший Гепе которому было все равно кому продаться остановил этот процесс. Никакого Авакова тогда и близко не стояло.
Буча в Харькове началась уже гораздо позже бегства Януковича.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
freeze написав:Имхо, население и ВСУ сыграли главную роль, плюс некоторые товарищи пришедшие к власти просто выполнили частично свои должностные обязанности плюс реакция Обамы и Меркель в уши Путину, который решил что продолжать наступление будет ему слишком-слишком дорого стоить.
Это кто выполнил,неужели Турчинов и генеральчики сдавшие Крым? И если население такое активное, то что же оно сейчас молчит и совсем не выходит ни на какие майданы против тарифов на ЖКХ, инфляции и пр.? Во Франции при меньшем повышении забастовки начались, а тут тишина.
По Коломойскому - так совпало, что атака Путина несла непосредственную угрозу бизнесу Коломойского, поскольку еще несколько ранее агрессии Коломойский с Путиным успели сильно напхать друг другу в публичном поле. Поэтому им была избрана тактика привлечь патриотическое население для защиты своего бизнеса. Что он талантливо и сделал с точки зрения организации обороны. Ну а про патриотизм самого Коломойского можно посмотреть в пранк-интервью с Губаревым, Валерьевич открещивается от него. Но если самому посмотреть, то можно от чего угодно открещиваться, но Валерьевич как всегда узнаваем, циничен и неповторим)).
freeze написав:Имхо, население и ВСУ сыграли главную роль, плюс некоторые товарищи пришедшие к власти просто выполнили частично свои должностные обязанности плюс реакция Обамы и Меркель в уши Путину, который решил что продолжать наступление будет ему слишком-слишком дорого стоить.
+1. остановили в первую очередь регулярные войска, ценой волновахи, зеленополья..
freeze написав:По Коломойскому - так совпало, что атака Путина несла непосредственную угрозу бизнесу Коломойского, поскольку еще несколько ранее агрессии Коломойский с Путиным успели сильно напхать друг другу в публичном поле. Поэтому им была избрана тактика привлечь патриотическое население для защиты своего бизнеса. Что он талантливо и сделал с точки зрения организации обороны. Ну а про патриотизм самого Коломойского можно посмотреть в пранк-интервью с Губаревым, Валерьевич открещивается от него. Но если самому посмотреть, то можно от чего угодно открещиваться, но Валерьевич как всегда узнаваем, циничен и неповторим)).
Неужели более циничен чем нынешний украинский президент Порошенко или премьеры Яценюк,Гройсман? Вам напомнить их обещания и последующие действия? И где Коломойский мог пересечься с Путиным до 2014г и аннексии Крыма?
freeze написав:Имхо, население и ВСУ сыграли главную роль, плюс некоторые товарищи пришедшие к власти просто выполнили частично свои должностные обязанности плюс реакция Обамы и Меркель в уши Путину, который решил что продолжать наступление будет ему слишком-слишком дорого стоить.
+1. остановили в первую очередь регулярные войска, ценой волновахи, зеленополья..
Это какие еще войска,те, которых не оказалось в Крыму и он был взят без единого выстрела? Плевать хотел Путин и на Обаму, и тем более на Меркель, иначе бы никогда не залез в Сирию