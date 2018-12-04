"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко

Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:17

shapo написав: freeze написав: Имхо, население и ВСУ сыграли главную роль, плюс некоторые товарищи пришедшие к власти просто выполнили частично свои должностные обязанности плюс реакция Обамы и Меркель в уши Путину, который решил что продолжать наступление будет ему слишком-слишком дорого стоить. Имхо, население и ВСУ сыграли главную роль, плюс некоторые товарищи пришедшие к власти просто выполнили частично свои должностные обязанности плюс реакция Обамы и Меркель в уши Путину, который решил что продолжать наступление будет ему слишком-слишком дорого стоить.

Это кто выполнил,неужели Турчинов и генеральчики сдавшие Крым?

И если население такое активное, то что же оно сейчас молчит и совсем не выходит ни на какие майданы против тарифов на ЖКХ, инфляции и пр.?

Во Франции при меньшем повышении забастовки начались, а тут тишина. Это кто выполнил,неужели Турчинов и генеральчики сдавшие Крым?И если население такое активное, то что же оно сейчас молчит и совсем не выходит ни на какие майданы против тарифов на ЖКХ, инфляции и пр.?Во Франции при меньшем повышении забастовки начались, а тут тишина.

По Коломойскому - так совпало, что атака Путина несла непосредственную угрозу бизнесу Коломойского, поскольку еще несколько ранее агрессии Коломойский с Путиным успели сильно напхать друг другу в публичном поле. Поэтому им была избрана тактика привлечь патриотическое население для защиты своего бизнеса. Что он талантливо и сделал с точки зрения организации обороны.Ну а про патриотизм самого Коломойского можно посмотреть в пранк-интервью с Губаревым, Валерьевич открещивается от него. Но если самому посмотреть, то можно от чего угодно открещиваться, но Валерьевич как всегда узнаваем, циничен и неповторим)).