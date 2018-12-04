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"Розгойдати" валютний ринок
не вдалося - Порошенко

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:53

  shapo написав:И где Коломойский мог пересечься с Путиным до 2014г и аннексии Крыма?


Наезды на российский филиал Приватбанка начались в 2013 году.
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