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"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:53
shapo написав:
И где Коломойский мог пересечься с Путиным до 2014г и аннексии Крыма?
Наезды на российский филиал Приватбанка начались в 2013 году.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 06:44
freeze написав: shapo написав:
И где Коломойский мог пересечься с Путиным до 2014г и аннексии Крыма?
Наезды на российский филиал Приватбанка начались в 2013 году.
В чем выразился этот наезд?
Мосприватбанк закрыли в 2013г?
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Додано: Суб 08 гру, 2018 09:12
shapo написав: freeze написав: shapo написав:
И где Коломойский мог пересечься с Путиным до 2014г и аннексии Крыма?
Наезды на российский филиал Приватбанка начались в 2013 году.
В чем выразился этот наезд?
Мосприватбанк закрыли в 2013г?
Этот банк фактически отобрали, юридически оформив это 8 марта 2014 года.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 10:43
freeze написав:
Этот банк фактически отобрали, юридически оформив это 8 марта 2014 года.
Ничего подобного. Мосприватбанк продан в апреле 2014 Бибанку за 6 млрд. рублей
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Додано: Суб 08 гру, 2018 11:13
shapo написав: freeze написав:
Этот банк фактически отобрали, юридически оформив это 8 марта 2014 года.
Ничего подобного. Мосприватбанк продан в апреле 2014 Бибанку за 6 млрд. рублей
Да ну, и прямо 6 миллиардов заплатили Коломойскому?
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