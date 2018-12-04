"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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freeze написав:Этот банк фактически отобрали, юридически оформив это 8 марта 2014 года.
Ничего подобного. Мосприватбанк продан в апреле 2014 Бибанку за 6 млрд. рублей
Да ну, и прямо 6 миллиардов заплатили Коломойскому?
https://www.gazeta.ru/business/2014/04/02/5977729.shtml В банке заверяют, что сделка была совершена по рыночной цене. Однако некоторые аналитики говорят о том, что Коломойскому переплатили. «Последние сделки проходили по цене ниже капитала», — говорит аналитик «ВТБ Капитал» Михаил Шлемов. Данная сделка прошла по стоимости капитала, который составлял 4,5 млрд, но учитывался и субординированный кредит в 1,2 млрд руб. «По идее банк должен был быть продан за 4,5 млрд руб., если судить по основному капиталу, а его продали за 6 млрд. Субординированный кредит обычно учитывается в капитале, но не учитывается в составе собственных средств», — отмечает аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая.