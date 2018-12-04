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"Розгойдати" валютний ринок
не вдалося - Порошенко

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:53

  shapo написав:И где Коломойский мог пересечься с Путиным до 2014г и аннексии Крыма?


Наезды на российский филиал Приватбанка начались в 2013 году.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 06:44

  freeze написав:
  shapo написав:И где Коломойский мог пересечься с Путиным до 2014г и аннексии Крыма?


Наезды на российский филиал Приватбанка начались в 2013 году.


В чем выразился этот наезд?
Мосприватбанк закрыли в 2013г?
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 09:12

Re: "Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко

shapo написав:
  freeze написав:
  shapo написав:И где Коломойский мог пересечься с Путиным до 2014г и аннексии Крыма?


Наезды на российский филиал Приватбанка начались в 2013 году.


В чем выразился этот наезд?
Мосприватбанк закрыли в 2013г?
Этот банк фактически отобрали, юридически оформив это 8 марта 2014 года.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:43

  freeze написав:Этот банк фактически отобрали, юридически оформив это 8 марта 2014 года.

Ничего подобного. Мосприватбанк продан в апреле 2014 Бибанку за 6 млрд. рублей
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:13

  shapo написав:
  freeze написав:Этот банк фактически отобрали, юридически оформив это 8 марта 2014 года.

Ничего подобного. Мосприватбанк продан в апреле 2014 Бибанку за 6 млрд. рублей


Да ну, и прямо 6 миллиардов заплатили Коломойскому?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:04

  freeze написав:
  shapo написав:
  freeze написав:Этот банк фактически отобрали, юридически оформив это 8 марта 2014 года.

Ничего подобного. Мосприватбанк продан в апреле 2014 Бибанку за 6 млрд. рублей


Да ну, и прямо 6 миллиардов заплатили Коломойскому?


https://www.gazeta.ru/business/2014/04/02/5977729.shtml
В банке заверяют, что сделка была совершена по рыночной цене. Однако некоторые аналитики говорят о том, что Коломойскому переплатили. «Последние сделки проходили по цене ниже капитала», — говорит аналитик «ВТБ Капитал» Михаил Шлемов. Данная сделка прошла по стоимости капитала, который составлял 4,5 млрд, но учитывался и субординированный кредит в 1,2 млрд руб. «По идее банк должен был быть продан за 4,5 млрд руб., если судить по основному капиталу, а его продали за 6 млрд. Субординированный кредит обычно учитывается в капитале, но не учитывается в составе собственных средств», — отмечает аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140915141620.shtml
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