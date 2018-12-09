"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко

Додано: Пон 10 гру, 2018 17:32

shapo написав: Это какие еще войска,те, которых не оказалось в Крыму и он был взят без единого выстрела?

Плевать хотел Путин и на Обаму, и тем более на Меркель, иначе бы никогда не залез в Сирию Это какие еще войска,те, которых не оказалось в Крыму и он был взят без единого выстрела?Плевать хотел Путин и на Обаму, и тем более на Меркель, иначе бы никогда не залез в Сирию

Крым оказался нежданчиком, плюс нулевой боевой опыт армии вкупе с неготовностью стрелять в еще вчерашних "братьев" плюс часть военных Крыма решило перейти на другую сторону. К тому же определенная часть населения добротно выполнила роль "живого щита".По моему, вполне очевидно что на тот момент реальное боестолкновение привело бы к массовым жертвам среди мирных, поражению наших и легитимизации ввода регулярных российских войск на материковую часть. Понимаю что тем, кто за РФ, очень досадно что этого не произошло, потому что они попали в санкционный капкан из которого теперь нельзя вытащить лапу. И остается только недовольно кряхтеть "х_хлы, а че эт вы Крым не отбиваете".Ну а дальше на этапе Донецк-Луганск уже обозначили сопротивление, а дальше уже серьезнее дали противнику по зубам, в Харькове и Одессе. Не зря Харьков - по сути родная стихия "Азова" (ранее "Патриоты Украины" и т.п.), а произошедшее 2 мая в Одессе - стечение обстоятельств и неверный расчет той стороны на уровень поддержки среди населения. Думаю, в кремле переоценили поддержку РФ местным населением, во многом исходя из ошибочных предпосылок - "там где большинство русскоязычных, там за россию".считаю что добробаты отыграли важную сдерживающую роль, дав сформироваться уже более-менее боеспособному ядру украинской армии и организовать отпор. Впрочем Иловайск показал что регулярная российская армия - это уже иной уровень и для противодействия нужна мощь еще на порядок выше. Более того, следует понимать что если будет официально признанное вторжение с авиацией, то нам не удастся избежать к примеру бомбардировок Киева. Но вот именно на этот случай нам уже нужна поддержка западных партнеров.