Наезды на российский филиал Приватбанка начались в 2013 году.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:53
Додано: Суб 08 гру, 2018 06:44
В чем выразился этот наезд?
Мосприватбанк закрыли в 2013г?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Суб 08 гру, 2018 09:12
Re: "Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
Этот банк фактически отобрали, юридически оформив это 8 марта 2014 года.
Додано: Суб 08 гру, 2018 10:43
Ничего подобного. Мосприватбанк продан в апреле 2014 Бибанку за 6 млрд. рублей
В игноре Kart, Sommer
Додано: Суб 08 гру, 2018 11:13
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:04
В банке заверяют, что сделка была совершена по рыночной цене. Однако некоторые аналитики говорят о том, что Коломойскому переплатили. «Последние сделки проходили по цене ниже капитала», — говорит аналитик «ВТБ Капитал» Михаил Шлемов. Данная сделка прошла по стоимости капитала, который составлял 4,5 млрд, но учитывался и субординированный кредит в 1,2 млрд руб. «По идее банк должен был быть продан за 4,5 млрд руб., если судить по основному капиталу, а его продали за 6 млрд. Субординированный кредит обычно учитывается в капитале, но не учитывается в составе собственных средств», — отмечает аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
В игноре Kart, Sommer
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:32
Re:
Крым оказался нежданчиком, плюс нулевой боевой опыт армии вкупе с неготовностью стрелять в еще вчерашних "братьев" плюс часть военных Крыма решило перейти на другую сторону. К тому же определенная часть населения добротно выполнила роль "живого щита".
По моему, вполне очевидно что на тот момент реальное боестолкновение привело бы к массовым жертвам среди мирных, поражению наших и легитимизации ввода регулярных российских войск на материковую часть. Понимаю что тем, кто за РФ, очень досадно что этого не произошло, потому что они попали в санкционный капкан из которого теперь нельзя вытащить лапу. И остается только недовольно кряхтеть "х_хлы, а че эт вы Крым не отбиваете".
Ну а дальше на этапе Донецк-Луганск уже обозначили сопротивление, а дальше уже серьезнее дали противнику по зубам, в Харькове и Одессе. Не зря Харьков - по сути родная стихия "Азова" (ранее "Патриоты Украины" и т.п.), а произошедшее 2 мая в Одессе - стечение обстоятельств и неверный расчет той стороны на уровень поддержки среди населения. Думаю, в кремле переоценили поддержку РФ местным населением, во многом исходя из ошибочных предпосылок - "там где большинство русскоязычных, там за россию".
считаю что добробаты отыграли важную сдерживающую роль, дав сформироваться уже более-менее боеспособному ядру украинской армии и организовать отпор
. Впрочем Иловайск показал что регулярная российская армия - это уже иной уровень и для противодействия нужна мощь еще на порядок выше. Более того, следует понимать что если будет официально признанное вторжение с авиацией, то нам не удастся избежать к примеру бомбардировок Киева. Но вот именно на этот случай нам уже нужна поддержка западных партнеров.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:42
Re:
это верно, без организации и финансирования ничего не будет.
но если нет приличного уровня поддержки среди местных, то сколько ни организовывай и ни финансируй - получится михомайдан, таящий к вечеру, потому что было "уплочено только до 18:00". безусловно, найти в Киеве толпу идейно выступающую против действующей власти, можно. но нужна активная часть из людей более способных, нежели пролетариат. а термином "барыги" ее не привлечешь, ибо это как раз словечко. обозначающее классовую ненависть пролетариата к предпринимателю.
это к слову о том, почему у нас не бастуют против тарифов, как во Франции.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:43
Съезд вообще-то состоялся.
Ну а как триколор болтался в Одессе все помнят.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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