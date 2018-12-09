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"Розгойдати" валютний ринок
не вдалося - Порошенко

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:53

  shapo написав:И где Коломойский мог пересечься с Путиным до 2014г и аннексии Крыма?


Наезды на российский филиал Приватбанка начались в 2013 году.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 06:44

  freeze написав:
  shapo написав:И где Коломойский мог пересечься с Путиным до 2014г и аннексии Крыма?


Наезды на российский филиал Приватбанка начались в 2013 году.


В чем выразился этот наезд?
Мосприватбанк закрыли в 2013г?
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 09:12

Re: "Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко

shapo написав:
  freeze написав:
  shapo написав:И где Коломойский мог пересечься с Путиным до 2014г и аннексии Крыма?


Наезды на российский филиал Приватбанка начались в 2013 году.


В чем выразился этот наезд?
Мосприватбанк закрыли в 2013г?
Этот банк фактически отобрали, юридически оформив это 8 марта 2014 года.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:43

  freeze написав:Этот банк фактически отобрали, юридически оформив это 8 марта 2014 года.

Ничего подобного. Мосприватбанк продан в апреле 2014 Бибанку за 6 млрд. рублей
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:13

  shapo написав:
  freeze написав:Этот банк фактически отобрали, юридически оформив это 8 марта 2014 года.

Ничего подобного. Мосприватбанк продан в апреле 2014 Бибанку за 6 млрд. рублей


Да ну, и прямо 6 миллиардов заплатили Коломойскому?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:04

  freeze написав:
  shapo написав:
  freeze написав:Этот банк фактически отобрали, юридически оформив это 8 марта 2014 года.

Ничего подобного. Мосприватбанк продан в апреле 2014 Бибанку за 6 млрд. рублей


Да ну, и прямо 6 миллиардов заплатили Коломойскому?


https://www.gazeta.ru/business/2014/04/02/5977729.shtml
В банке заверяют, что сделка была совершена по рыночной цене. Однако некоторые аналитики говорят о том, что Коломойскому переплатили. «Последние сделки проходили по цене ниже капитала», — говорит аналитик «ВТБ Капитал» Михаил Шлемов. Данная сделка прошла по стоимости капитала, который составлял 4,5 млрд, но учитывался и субординированный кредит в 1,2 млрд руб. «По идее банк должен был быть продан за 4,5 млрд руб., если судить по основному капиталу, а его продали за 6 млрд. Субординированный кредит обычно учитывается в капитале, но не учитывается в составе собственных средств», — отмечает аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140915141620.shtml
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:32

Re:

  shapo написав:Это какие еще войска,те, которых не оказалось в Крыму и он был взят без единого выстрела?
Плевать хотел Путин и на Обаму, и тем более на Меркель, иначе бы никогда не залез в Сирию


Крым оказался нежданчиком, плюс нулевой боевой опыт армии вкупе с неготовностью стрелять в еще вчерашних "братьев" плюс часть военных Крыма решило перейти на другую сторону. К тому же определенная часть населения добротно выполнила роль "живого щита".
По моему, вполне очевидно что на тот момент реальное боестолкновение привело бы к массовым жертвам среди мирных, поражению наших и легитимизации ввода регулярных российских войск на материковую часть. Понимаю что тем, кто за РФ, очень досадно что этого не произошло, потому что они попали в санкционный капкан из которого теперь нельзя вытащить лапу. И остается только недовольно кряхтеть "х_хлы, а че эт вы Крым не отбиваете".

Ну а дальше на этапе Донецк-Луганск уже обозначили сопротивление, а дальше уже серьезнее дали противнику по зубам, в Харькове и Одессе. Не зря Харьков - по сути родная стихия "Азова" (ранее "Патриоты Украины" и т.п.), а произошедшее 2 мая в Одессе - стечение обстоятельств и неверный расчет той стороны на уровень поддержки среди населения. Думаю, в кремле переоценили поддержку РФ местным населением, во многом исходя из ошибочных предпосылок - "там где большинство русскоязычных, там за россию".

считаю что добробаты отыграли важную сдерживающую роль, дав сформироваться уже более-менее боеспособному ядру украинской армии и организовать отпор
. Впрочем Иловайск показал что регулярная российская армия - это уже иной уровень и для противодействия нужна мощь еще на порядок выше. Более того, следует понимать что если будет официально признанное вторжение с авиацией, то нам не удастся избежать к примеру бомбардировок Киева. Но вот именно на этот случай нам уже нужна поддержка западных партнеров.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:42

Re:

  shapo написав:Никакие волонтеры и добровольцы сами не появлялись и не появляются в Украине нигде и никогда - ни на Майдане 2004, ни Майдане 2014,ни при блокаде ОРДЛО какими-то "патриотами", ни в демонстрациях евро-бляхе- ров.


это верно, без организации и финансирования ничего не будет.
но если нет приличного уровня поддержки среди местных, то сколько ни организовывай и ни финансируй - получится михомайдан, таящий к вечеру, потому что было "уплочено только до 18:00". безусловно, найти в Киеве толпу идейно выступающую против действующей власти, можно. но нужна активная часть из людей более способных, нежели пролетариат. а термином "барыги" ее не привлечешь, ибо это как раз словечко. обозначающее классовую ненависть пролетариата к предпринимателю.
это к слову о том, почему у нас не бастуют против тарифов, как во Франции.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:43

  shapo написав:
  shapo написав:https://www.segodnya.ua/politics/yanukovich-rasskazal-kak-bezhal-iz-kieva-v-harkov-774356.html - память нужно освежать, ведь прошло всего-ничего 4.5 года


  Sommer написав:Интервью про события февраля 2014-го.
А поднятие власовского триколора и захваты облсовета - это уже март 2014-го.


Если бы съезд состоялся,то к лету 2014 триколор болтался уже от Харькова до Одессы


Съезд вообще-то состоялся.

Ну а как триколор болтался в Одессе все помнят.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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