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"Розгойдати" валютний ринок
не вдалося - Порошенко

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:09

  shapo написав:Если бы съезд состоялся,то к лету 2014 триколор болтался уже от Харькова до Одессы


  Sommer написав:Съезд вообще-то состоялся.

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... zoluitsyia - состоялся без Януковича и ничего не решил. А планировалось объявление Новороссии и сорвал его Коломойский, а не Аваков,Турчинов или Порошенко

  Sommer написав:Ну а как триколор болтался в Одессе все помнят.

Там несколько раз поднимали менее чем на 1 день, и что?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:30

Re:

  shapo написав:1) Можно еще настучать по головам глупых студентов которых созвал Найем и тогда народ повалит защищать бедных побитых "детей"
2) Вы что, искренне убеждены, что в Украине есть еще какие-то пролетарии описанные К.Марксом более 160 лет назад?


интересно, а зачем власти это делать? бить студентов чтобы вызвать массовые негодования в свою сторону?
к тому же, почему именно "глупым"? большая часть посетителей данного форума значительно тупее среднестатического студента. хотя средний iq все-таки повыше фейсбучного, после того, как туда мигрировало население ватноклассников.

под пролетариями я понимаю малообразованную и малообеспеченную прослойку населения. к сожалению, достаточно массовую в нашей стране.

Маркс все-таки жил в своей эпохе, где капиталист описывался как эксплуататор, паразитирующий на работниках и изымающий часть их прибыли. В наше время при одних и тех же работниках разные топ-управленцы могут давать результаты, отличающиеся в десятки раз.


проблема в том, что украинский пролетарий считает что если в Украине условно СЗП 300$ а в Чехии - 1200$, то проблема в коррупции и в том, что олигархи воруют. и стоит убрать олигархов, как лишние 900$ в месяц откуда-то нарисуются.
в том время как проблема в малом количестве толковых профи, в менеждерах топ-звена, в управленцах (коррупция и козни власти тоже влияют, но это не основной фактор).
вот например у них рабочий делает Шкоду, которая продается в другие страны. А у нас - отверточные поделки, которые даже несмотря на все пролоббированные заградительные меры, с каждым годом все более никому не нужны. В результате производство останавливается, а рабочие расходятся торговать картошкой на базаре или едут в Польшу на клубнику. к сожалению, даже если расстрелять васадзе, новый топ, поднимающий ЗАЗ из руин, из ниоткуда не возникнет. хотя возможно попробовать стоит ))
galex
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:30

  shapo написав:1) Можно еще настучать по головам глупых студентов которых созвал Найем и тогда народ повалит защищать бедных побитых "детей"
2) Вы что, искренне убеждены, что в Украине есть еще какие-то пролетарии описанные К.Марксом более 160 лет назад?


  galex написав:интересно, а зачем власти это делать? бить студентов чтобы вызвать массовые негодования в свою сторону?
к тому же, почему именно "глупым"? большая часть посетителей данного форума значительно тупее среднестатического студента. хотя средний iq все-таки повыше фейсбучного, после того, как туда мигрировало население ватноклассников.


Это делала одна часть власти которая из старой гвардии Януковича и которая сейчас называется Оппоблок смещала молодую гвардию Саши-стоматолога, а глупые студенты вместе с провокатором Найемом нужны были как статисты в чужом спектакле


  galex написав:проблема в том, что украинский пролетарий считает что если в Украине условно СЗП 300$ а в Чехии - 1200$, то проблема в коррупции и в том, что олигархи воруют. и стоит убрать олигархов, как лишние 900$ в месяц откуда-то нарисуются.
в том время как проблема в малом количестве толковых профи, в менеждерах топ-звена, в управленцах (коррупция и козни власти тоже влияют, но это не основной фактор).
вот например у них рабочий делает Шкоду, которая продается в другие страны. А у нас - отверточные поделки, которые даже несмотря на все пролоббированные заградительные меры, с каждым годом все более никому не нужны. В результате производство останавливается, а рабочие расходятся торговать картошкой на базаре или едут в Польшу на клубнику. к сожалению, даже если расстрелять васадзе, новый топ, поднимающий ЗАЗ из руин, из ниоткуда не возникнет. хотя возможно попробовать стоит ))


А для этого нужно менять правила игры. 27 лет назад у Украины было почти все благополучно с производством, вот только бывшие комсомольцы и гебисты решили строить капитализм в том виде как их учили в партшколах.
Система олигархов порочна т.к. ,во-первых, создает неравные условия в экономике и душит любую конкуренцию, во-вторых,при ней человеческие и материальные ресурсы расходуются крайне нерационально.
Коррупция во власти, особенно в верхних эшелонах, это и есть производное от олигархической системы.
Поэтому за 27 лет страна стремительно деградировала и продолжает скатываться к аграрному придатку на уровне не самых богатых африканских стран
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shapo
 
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