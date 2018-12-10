"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко

Додано: Вів 11 гру, 2018 13:30

shapo написав: 1) Можно еще настучать по головам глупых студентов которых созвал Найем и тогда народ повалит защищать бедных побитых "детей"

2) Вы что, искренне убеждены, что в Украине есть еще какие-то пролетарии описанные К.Марксом более 160 лет назад? 1) Можно еще настучать по головам глупых студентов которых созвал Найем и тогда народ повалит защищать бедных побитых "детей"2) Вы что, искренне убеждены, что в Украине есть еще какие-то пролетарии описанные К.Марксом более 160 лет назад?

интересно, а зачем власти это делать? бить студентов чтобы вызвать массовые негодования в свою сторону?к тому же, почему именно "глупым"? большая часть посетителей данного форума значительно тупее среднестатического студента. хотя средний iq все-таки повыше фейсбучного, после того, как туда мигрировало население ватноклассников.под пролетариями я понимаю малообразованную и малообеспеченную прослойку населения. к сожалению, достаточно массовую в нашей стране.Маркс все-таки жил в своей эпохе, где капиталист описывался как эксплуататор, паразитирующий на работниках и изымающий часть их прибыли. В наше время при одних и тех же работниках разные топ-управленцы могут давать результаты, отличающиеся в десятки раз.проблема в том, что украинский пролетарий считает что если в Украине условно СЗП 300$ а в Чехии - 1200$, то проблема в коррупции и в том, что олигархи воруют. и стоит убрать олигархов, как лишние 900$ в месяц откуда-то нарисуются.в том время как проблема в малом количестве толковых профи, в менеждерах топ-звена, в управленцах (коррупция и козни власти тоже влияют, но это не основной фактор).вот например у них рабочий делает Шкоду, которая продается в другие страны. А у нас - отверточные поделки, которые даже несмотря на все пролоббированные заградительные меры, с каждым годом все более никому не нужны. В результате производство останавливается, а рабочие расходятся торговать картошкой на базаре или едут в Польшу на клубнику. к сожалению, даже если расстрелять васадзе, новый топ, поднимающий ЗАЗ из руин, из ниоткуда не возникнет. хотя возможно попробовать стоит ))