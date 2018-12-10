"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко

Там несколько раз поднимали менее чем на 1 день, и что?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:09
Там несколько раз поднимали менее чем на 1 день, и что?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Вів 11 гру, 2018 13:30
Re:
интересно, а зачем власти это делать? бить студентов чтобы вызвать массовые негодования в свою сторону?
к тому же, почему именно "глупым"? большая часть посетителей данного форума значительно тупее среднестатического студента. хотя средний iq все-таки повыше фейсбучного, после того, как туда мигрировало население ватноклассников.
под пролетариями я понимаю малообразованную и малообеспеченную прослойку населения. к сожалению, достаточно массовую в нашей стране.
Маркс все-таки жил в своей эпохе, где капиталист описывался как эксплуататор, паразитирующий на работниках и изымающий часть их прибыли. В наше время при одних и тех же работниках разные топ-управленцы могут давать результаты, отличающиеся в десятки раз.
проблема в том, что украинский пролетарий считает что если в Украине условно СЗП 300$ а в Чехии - 1200$, то проблема в коррупции и в том, что олигархи воруют. и стоит убрать олигархов, как лишние 900$ в месяц откуда-то нарисуются.
в том время как проблема в малом количестве толковых профи, в менеждерах топ-звена, в управленцах (коррупция и козни власти тоже влияют, но это не основной фактор).
вот например у них рабочий делает Шкоду, которая продается в другие страны. А у нас - отверточные поделки, которые даже несмотря на все пролоббированные заградительные меры, с каждым годом все более никому не нужны. В результате производство останавливается, а рабочие расходятся торговать картошкой на базаре или едут в Польшу на клубнику. к сожалению, даже если расстрелять васадзе, новый топ, поднимающий ЗАЗ из руин, из ниоткуда не возникнет. хотя возможно попробовать стоит ))
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:30
Это делала одна часть власти которая из старой гвардии Януковича и которая сейчас называется Оппоблок смещала молодую гвардию Саши-стоматолога, а глупые студенты вместе с провокатором Найемом нужны были как статисты в чужом спектакле
А для этого нужно менять правила игры. 27 лет назад у Украины было почти все благополучно с производством, вот только бывшие комсомольцы и гебисты решили строить капитализм в том виде как их учили в партшколах.
Система олигархов порочна т.к. ,во-первых, создает неравные условия в экономике и душит любую конкуренцию, во-вторых,при ней человеческие и материальные ресурсы расходуются крайне нерационально.
Коррупция во власти, особенно в верхних эшелонах, это и есть производное от олигархической системы.
Поэтому за 27 лет страна стремительно деградировала и продолжает скатываться к аграрному придатку на уровне не самых богатых африканских стран
В игноре Kart, Sommer
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52
Да-да. И пенопласт из молока делали(c)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:10
Где, в вашем селе?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:05
Наставительно: рекламные тексты великого СССР знать надо!
Что было при Сталине, и что мы потеряли?
1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.
2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.
3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.
4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.
5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.
6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.
7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.
8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.
9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.
10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!
11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.
12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.
13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200!
14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.
15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.
16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.
17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.
18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.
19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.
20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!
21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:22
Зачем посетить такой бред? Может, лучше помолчать? Я 35 лет прожил при СССР и так нагло тогда не врали как сейчас
В игноре Kart, Sommer
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:49
Теперь подобное называется современной демократической риторикой.
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