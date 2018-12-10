"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко

Додано: Вів 11 гру, 2018 21:05

shapo написав: Sommer написав: shapo написав: 27 лет назад у Украины было почти все благополучно с производством 27 лет назад у Украины было почти все благополучно с производством



Да-да. И пенопласт из молока делали(c) Да-да. И пенопласт из молока делали(c)



Где, в вашем селе? Где, в вашем селе?

Наставительно: рекламные тексты великого СССР знать надо!Что было при Сталине, и что мы потеряли?1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200!14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.