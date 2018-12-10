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"Розгойдати" валютний ринок
не вдалося - Порошенко

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:09

  shapo написав:Если бы съезд состоялся,то к лету 2014 триколор болтался уже от Харькова до Одессы


  Sommer написав:Съезд вообще-то состоялся.

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... zoluitsyia - состоялся без Януковича и ничего не решил. А планировалось объявление Новороссии и сорвал его Коломойский, а не Аваков,Турчинов или Порошенко

  Sommer написав:Ну а как триколор болтался в Одессе все помнят.

Там несколько раз поднимали менее чем на 1 день, и что?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:30

Re:

  shapo написав:1) Можно еще настучать по головам глупых студентов которых созвал Найем и тогда народ повалит защищать бедных побитых "детей"
2) Вы что, искренне убеждены, что в Украине есть еще какие-то пролетарии описанные К.Марксом более 160 лет назад?


интересно, а зачем власти это делать? бить студентов чтобы вызвать массовые негодования в свою сторону?
к тому же, почему именно "глупым"? большая часть посетителей данного форума значительно тупее среднестатического студента. хотя средний iq все-таки повыше фейсбучного, после того, как туда мигрировало население ватноклассников.

под пролетариями я понимаю малообразованную и малообеспеченную прослойку населения. к сожалению, достаточно массовую в нашей стране.

Маркс все-таки жил в своей эпохе, где капиталист описывался как эксплуататор, паразитирующий на работниках и изымающий часть их прибыли. В наше время при одних и тех же работниках разные топ-управленцы могут давать результаты, отличающиеся в десятки раз.


проблема в том, что украинский пролетарий считает что если в Украине условно СЗП 300$ а в Чехии - 1200$, то проблема в коррупции и в том, что олигархи воруют. и стоит убрать олигархов, как лишние 900$ в месяц откуда-то нарисуются.
в том время как проблема в малом количестве толковых профи, в менеждерах топ-звена, в управленцах (коррупция и козни власти тоже влияют, но это не основной фактор).
вот например у них рабочий делает Шкоду, которая продается в другие страны. А у нас - отверточные поделки, которые даже несмотря на все пролоббированные заградительные меры, с каждым годом все более никому не нужны. В результате производство останавливается, а рабочие расходятся торговать картошкой на базаре или едут в Польшу на клубнику. к сожалению, даже если расстрелять васадзе, новый топ, поднимающий ЗАЗ из руин, из ниоткуда не возникнет. хотя возможно попробовать стоит ))
galex
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:30

  shapo написав:1) Можно еще настучать по головам глупых студентов которых созвал Найем и тогда народ повалит защищать бедных побитых "детей"
2) Вы что, искренне убеждены, что в Украине есть еще какие-то пролетарии описанные К.Марксом более 160 лет назад?


  galex написав:интересно, а зачем власти это делать? бить студентов чтобы вызвать массовые негодования в свою сторону?
к тому же, почему именно "глупым"? большая часть посетителей данного форума значительно тупее среднестатического студента. хотя средний iq все-таки повыше фейсбучного, после того, как туда мигрировало население ватноклассников.


Это делала одна часть власти которая из старой гвардии Януковича и которая сейчас называется Оппоблок смещала молодую гвардию Саши-стоматолога, а глупые студенты вместе с провокатором Найемом нужны были как статисты в чужом спектакле


  galex написав:проблема в том, что украинский пролетарий считает что если в Украине условно СЗП 300$ а в Чехии - 1200$, то проблема в коррупции и в том, что олигархи воруют. и стоит убрать олигархов, как лишние 900$ в месяц откуда-то нарисуются.
в том время как проблема в малом количестве толковых профи, в менеждерах топ-звена, в управленцах (коррупция и козни власти тоже влияют, но это не основной фактор).
вот например у них рабочий делает Шкоду, которая продается в другие страны. А у нас - отверточные поделки, которые даже несмотря на все пролоббированные заградительные меры, с каждым годом все более никому не нужны. В результате производство останавливается, а рабочие расходятся торговать картошкой на базаре или едут в Польшу на клубнику. к сожалению, даже если расстрелять васадзе, новый топ, поднимающий ЗАЗ из руин, из ниоткуда не возникнет. хотя возможно попробовать стоит ))


А для этого нужно менять правила игры. 27 лет назад у Украины было почти все благополучно с производством, вот только бывшие комсомольцы и гебисты решили строить капитализм в том виде как их учили в партшколах.
Система олигархов порочна т.к. ,во-первых, создает неравные условия в экономике и душит любую конкуренцию, во-вторых,при ней человеческие и материальные ресурсы расходуются крайне нерационально.
Коррупция во власти, особенно в верхних эшелонах, это и есть производное от олигархической системы.
Поэтому за 27 лет страна стремительно деградировала и продолжает скатываться к аграрному придатку на уровне не самых богатых африканских стран
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52

  shapo написав:27 лет назад у Украины было почти все благополучно с производством


Да-да. И пенопласт из молока делали(c)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:10

  Sommer написав:
  shapo написав:27 лет назад у Украины было почти все благополучно с производством


Да-да. И пенопласт из молока делали(c)


Где, в вашем селе?
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:05

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:27 лет назад у Украины было почти все благополучно с производством


Да-да. И пенопласт из молока делали(c)


Где, в вашем селе?


Наставительно: рекламные тексты великого СССР знать надо!

Что было при Сталине, и что мы потеряли?
1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.

2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.

3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.

4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.

5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.

6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.

7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.

8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.

9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.

10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!

11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.

12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.

13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200!

14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.

15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.

16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.

17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.

18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.

19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.

20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!

21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:22

  Sommer написав:
  shapo написав:
Где, в вашем селе?


Наставительно: рекламные тексты великого СССР знать надо!

Что было при Сталине, и что мы потеряли?
1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.

2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.

3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.

4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.

5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.

6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.

7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.

8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.

9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.

10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!

11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.

12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.

13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200!

14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.

15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.

16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.

17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.

18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.

19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.

20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!

21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.

Зачем посетить такой бред? Может, лучше помолчать? Я 35 лет прожил при СССР и так нагло тогда не врали как сейчас
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:49

  shapo написав:
  Sommer написав:Наставительно: рекламные тексты великого СССР знать надо!

Что было при Сталине, и что мы потеряли?
1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.

Зачем посетить такой бред? Может, лучше помолчать? Я 35 лет прожил при СССР и так нагло тогда не врали как сейчас

Теперь подобное называется современной демократической риторикой.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 01:12

  shapo написав:Зачем посетить такой бред? Может, лучше помолчать? Я 35 лет прожил при СССР и так нагло тогда не врали как сейчас


Это ты про свое "27 лет назад у Украины было почти все благополучно с производством"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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