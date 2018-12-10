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"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 18:42
Не, ты за статьями не прячься, расскажи на примерах - как это благополучное производство заполняло полки и прилавки в 1991-м (да и раньше)?
Расскажи, как украинцы не стояли в очередях из-за такого благополучия.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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