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"Розгойдати" валютний ринок
не вдалося - Порошенко

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:42

  shapo написав:
  Sommer написав:Это ты про свое "27 лет назад у Украины было почти все благополучно с производством"?


Почитай,может, тогда уже заткнешься - https://businessviews.com.ua/ru/economy ... ainy-1314/
- это пишут не ватники и зрадофилы


Не, ты за статьями не прячься, расскажи на примерах - как это благополучное производство заполняло полки и прилавки в 1991-м (да и раньше)?
Расскажи, как украинцы не стояли в очередях из-за такого благополучия.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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