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"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 18:42
Не, ты за статьями не прячься, расскажи на примерах - как это благополучное производство заполняло полки и прилавки в 1991-м (да и раньше)?
Расскажи, как украинцы не стояли в очередях из-за такого благополучия.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 12 гру, 2018 19:54
Sommer написав:
Не, ты за статьями не прячься, расскажи на примерах - как это благополучное производство заполняло полки и прилавки в 1991-м (да и раньше)?
Расскажи, как украинцы не стояли в очередях из-за такого благополучия.
Элементарно.
В январе 1992г когда отпустили цены все появилось и очереди исчезли.
Откуда это вдруг появилось, знаток?
Дефицит во многом был искусственный т.к. существовало много рынков - белый, серый, черный и цены не образовывались, а назначались.
В игноре Kart, Sommer
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shapo
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Додано: Сер 12 гру, 2018 20:08
shapo написав:
В январе 1992г когда отпустили цены все появилось и очереди исчезли.
Откуда это вдруг появилось, знаток?
Дефицит во многом был искусственный т.к. существовало много рынков - белый, серый, черный и цены не образовывались, а назначались.
Тільки зарплати вистачало на тиждень, але то дрібниці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 12 гру, 2018 20:32
lapay написав: shapo написав:
В январе 1992г когда отпустили цены все появилось и очереди исчезли.
Откуда это вдруг появилось, знаток?
Дефицит во многом был искусственный т.к. существовало много рынков - белый, серый, черный и цены не образовывались, а назначались.
Тільки зарплати вистачало на тиждень, але то дрібниці.
Да неужели.
Кредитов тогда не давали.
Так что,много поумирали с голоду?
В игноре Kart, Sommer
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shapo
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Додано: Чет 13 гру, 2018 00:37
shapo написав: Sommer написав:
Не, ты за статьями не прячься, расскажи на примерах - как это благополучное производство заполняло полки и прилавки в 1991-м (да и раньше)?
Расскажи, как украинцы не стояли в очередях из-за такого благополучия.
Элементарно.
В январе 1992г когда отпустили цены все появилось и очереди исчезли.
Откуда это вдруг появилось, знаток?
Что "это"? Украинские товары?
Я прекрасно помню, что появилось на прилавках.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 13 гру, 2018 00:39
shapo написав: lapay написав: shapo написав:
В январе 1992г когда отпустили цены все появилось и очереди исчезли.
Откуда это вдруг появилось, знаток?
Дефицит во многом был искусственный т.к. существовало много рынков - белый, серый, черный и цены не образовывались, а назначались.
Тільки зарплати вистачало на тиждень, але то дрібниці.
Да неужели.
Кредитов тогда не давали.
А, похоже к нам заглянул еще один знаток Советского Союза, образца 1995-го года рождения.
Кредитов и гуманитарной помощи тогда влили в страны постСССР на многие десятки миллиардов.
Про это, понятное дело, адепты "великого СССР" вспоминать не любят.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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