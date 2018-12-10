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"Розгойдати" валютний ринок
не вдалося - Порошенко

"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:42

  shapo написав:
  Sommer написав:Это ты про свое "27 лет назад у Украины было почти все благополучно с производством"?


Почитай,может, тогда уже заткнешься - https://businessviews.com.ua/ru/economy ... ainy-1314/
- это пишут не ватники и зрадофилы


Не, ты за статьями не прячься, расскажи на примерах - как это благополучное производство заполняло полки и прилавки в 1991-м (да и раньше)?
Расскажи, как украинцы не стояли в очередях из-за такого благополучия.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:54

  Sommer написав:Не, ты за статьями не прячься, расскажи на примерах - как это благополучное производство заполняло полки и прилавки в 1991-м (да и раньше)?
Расскажи, как украинцы не стояли в очередях из-за такого благополучия.


Элементарно.
В январе 1992г когда отпустили цены все появилось и очереди исчезли.
Откуда это вдруг появилось, знаток?
Дефицит во многом был искусственный т.к. существовало много рынков - белый, серый, черный и цены не образовывались, а назначались.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:08

Re:

  shapo написав:В январе 1992г когда отпустили цены все появилось и очереди исчезли.
Откуда это вдруг появилось, знаток?
Дефицит во многом был искусственный т.к. существовало много рынков - белый, серый, черный и цены не образовывались, а назначались.

Тільки зарплати вистачало на тиждень, але то дрібниці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:32

  lapay написав:
  shapo написав:В январе 1992г когда отпустили цены все появилось и очереди исчезли.
Откуда это вдруг появилось, знаток?
Дефицит во многом был искусственный т.к. существовало много рынков - белый, серый, черный и цены не образовывались, а назначались.

Тільки зарплати вистачало на тиждень, але то дрібниці.


Да неужели.
Кредитов тогда не давали.
Так что,много поумирали с голоду?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:37

  shapo написав:
  Sommer написав:Не, ты за статьями не прячься, расскажи на примерах - как это благополучное производство заполняло полки и прилавки в 1991-м (да и раньше)?
Расскажи, как украинцы не стояли в очередях из-за такого благополучия.


Элементарно.
В январе 1992г когда отпустили цены все появилось и очереди исчезли.
Откуда это вдруг появилось, знаток?


Что "это"? Украинские товары?
Я прекрасно помню, что появилось на прилавках.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:39

  shapo написав:
  lapay написав:
  shapo написав:В январе 1992г когда отпустили цены все появилось и очереди исчезли.
Откуда это вдруг появилось, знаток?
Дефицит во многом был искусственный т.к. существовало много рынков - белый, серый, черный и цены не образовывались, а назначались.

Тільки зарплати вистачало на тиждень, але то дрібниці.


Да неужели.
Кредитов тогда не давали.


А, похоже к нам заглянул еще один знаток Советского Союза, образца 1995-го года рождения. :mrgreen:

Кредитов и гуманитарной помощи тогда влили в страны постСССР на многие десятки миллиардов.
Про это, понятное дело, адепты "великого СССР" вспоминать не любят.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:54

  Sommer написав:А, похоже к нам заглянул еще один знаток Советского Союза, образца 1995-го года рождения.
Кредитов и гуманитарной помощи тогда влили в страны постСССР на многие десятки миллиардов.
Про это, понятное дело, адепты "великого СССР" вспоминать не любят.


Бла-бла.
Кто дал кредитов Украине в начале 1992г и на что?
Какие банки кредитовали в этот период население и под какой процент если они были или госбанки, или отраслевые, а коммерческие банки только начинали раскручиваться?
Гуманитарка была, но она продавалась, а не раздавалась.
Что производил СССР ,но не доходило до полок магазинов я увидел на польских базарах в Варшаве и Познани 1991-1992гг.
Так что или отвечай по существу и с цифрами за свои слова, или заткнись,адепт нынешней "успешной Украины"
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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  #<1 ... 5678
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