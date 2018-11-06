Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника ЄС на умовах анонімності.
Дивися повний текст ЄС почав розміщення облігацій для надання півмільярдної допомоги Україні та Грузії.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 09:33
ЄС почав розміщення облігацій для надання півмільярдної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС почав розміщення облігацій для надання півмільярдної допомоги Україні та Грузії.
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:33
уважаю пацанов. Чтобы нам занять, сами занимают - уровень! У меня знакомый так баловался когда-то - для кого-то деньги выискивал. Потом сам отдавал
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:22
Для таких солидных банков €500 млн. - сущие копейки, но даже такими деньгами они не хотят рисковать, выпускают облигации.
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:20
Мы ощутим пользу от этих денег?
Заводы/дороги/метро на Троещину (ха-ха)/новые мосты/окружная вокруг Киева?
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