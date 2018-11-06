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ЄС почав розміщення облігацій
для надання півмільярдної...

ЄС почав розміщення облігацій для надання півмільярдної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:33

ЄС почав розміщення облігацій для надання півмільярдної...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника ЄС на умовах анонімності.

Дивися повний текст ЄС почав розміщення облігацій для надання півмільярдної допомоги Україні та Грузії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:33

уважаю пацанов. Чтобы нам занять, сами занимают - уровень! У меня знакомый так баловался когда-то - для кого-то деньги выискивал. Потом сам отдавал
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:22

Для таких солидных банков €500 млн. - сущие копейки, но даже такими деньгами они не хотят рисковать, выпускают облигации.
warlamp
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