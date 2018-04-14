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Україна за 11 міс. знизила імпорт газу на 22,8%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-листопаді 2018 року скоротила імпорт природного газу на 22,8% (на 2 млрд 982,6 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 10 млрд 112,6 млн куб. м, свідчать дані АТ "Укртрансгаз".
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:02
Этим нужно гордиться или плакать?
В 1991 году потребление газа на Украине составляло 118,1 млрд м³ и она занимала 3-е место по его потреблению в мире, уступая США и России. За последние 20 лет потребление газа сократилось более чем в два раза и в 2012 году составляло 54,7 млрд м³
Потребление газа в 2016 году составляло 30,3 млрд м³. Собственная добыча газа составила 20,2 млрд м³. Импортировано около 11 млрд м³.
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