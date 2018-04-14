RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна за 11 міс. знизила
імпорт газу на 22,8%

Україна за 11 міс. знизила імпорт газу на 22,8%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:02

Україна за 11 міс. знизила імпорт газу на 22,8%

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-листопаді 2018 року скоротила імпорт природного газу на 22,8% (на 2 млрд 982,6 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 10 млрд 112,6 млн куб. м, свідчать дані АТ "Укртрансгаз".

Дивися повний текст Україна за 11 міс. знизила імпорт газу на 22,8%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85977
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:02

Этим нужно гордиться или плакать?

В 1991 году потребление газа на Украине составляло 118,1 млрд м³ и она занимала 3-е место по его потреблению в мире, уступая США и России. За последние 20 лет потребление газа сократилось более чем в два раза и в 2012 году составляло 54,7 млрд м³


Потребление газа в 2016 году составляло 30,3 млрд м³. Собственная добыча газа составила 20,2 млрд м³. Импортировано около 11 млрд м³.
p_a_l
 
Повідомлень: 1563
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:08

  p_a_l написав:Этим нужно гордиться или плакать?
В 1991 году потребление газа на Украине составляло 118,1 млрд м³ и она занимала 3-е место по его потреблению в мире, уступая США и России. За последние 20 лет потребление газа сократилось более чем в два раза и в 2012 году составляло 54,7 млрд м³

Звичайно гордитись.
Люди в 1991 жили гірше ніж зараз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 11.11.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:13

Re: Україна за 11 міс. знизила імпорт газу на 22,8%

andrijk777 написав:
  p_a_l написав:Этим нужно гордиться или плакать?
В 1991 году потребление газа на Украине составляло 118,1 млрд м³ и она занимала 3-е место по его потреблению в мире, уступая США и России. За последние 20 лет потребление газа сократилось более чем в два раза и в 2012 году составляло 54,7 млрд м³

Звичайно гордитись.
Люди в 1991 жили гірше ніж зараз.
В США и в Германии в 1991 году тоже жили явно хуже, чем сегодня,
тем более не было айфонов и электромобилей.
freeze
4
 
Повідомлень: 8740
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2520 раз.
Подякували: 3509 раз.
 
Профіль
14
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Якість газу по регіонах України (інфографіка) 1, 2
R2 » Суб 14 кві, 2018 15:33
10 1092
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 14:19
ricardo
Україна входить до трійки країн, де найчастіше...
R2 » Вів 04 гру, 2018 10:32
8 239
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 13:17
shapo
ВТБ Україна: чи зможе Гудіні вилізти з ящика під судовим...
R2 » Чет 22 лис, 2018 15:42
4 300
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 09:42
KULANDALE

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.