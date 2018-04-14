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Україна за 11 міс. знизила імпорт газу на 22,8%
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-листопаді 2018 року скоротила імпорт природного газу на 22,8% (на 2 млрд 982,6 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 10 млрд 112,6 млн куб. м, свідчать дані АТ "Укртрансгаз".
Дивися повний текст Україна за 11 міс. знизила імпорт газу на 22,8%
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:02
Этим нужно гордиться или плакать?
В 1991 году потребление газа на Украине составляло 118,1 млрд м³ и она занимала 3-е место по его потреблению в мире, уступая США и России. За последние 20 лет потребление газа сократилось более чем в два раза и в 2012 году составляло 54,7 млрд м³
Потребление газа в 2016 году составляло 30,3 млрд м³. Собственная добыча газа составила 20,2 млрд м³. Импортировано около 11 млрд м³.
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p_a_l
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:08
p_a_l написав:
Этим нужно гордиться или плакать?
В 1991 году потребление газа на Украине составляло 118,1 млрд м³ и она занимала 3-е место по его потреблению в мире, уступая США и России. За последние 20 лет потребление газа сократилось более чем в два раза и в 2012 году составляло 54,7 млрд м³
Звичайно гордитись.
Люди в 1991 жили гірше ніж зараз.
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andrijk777
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:13
andrijk777 написав: p_a_l написав:
Этим нужно гордиться или плакать?
В 1991 году потребление газа на Украине составляло 118,1 млрд м³ и она занимала 3-е место по его потреблению в мире, уступая США и России. За последние 20 лет потребление газа сократилось более чем в два раза и в 2012 году составляло 54,7 млрд м³
Звичайно гордитись.
Люди в 1991 жили гірше ніж зараз.
В США и в Германии в 1991 году тоже жили явно хуже, чем сегодня,
тем более не было айфонов и электромобилей.
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freeze
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:16
freeze
Що за дурна звичка постійно порівнювати Україну з США і Німеччиною.
В такому порівнянні ми ЗАВЖДИ будемо гірші.
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andrijk777
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:48
andrijk777 написав:freeze
Що за дурна звичка постійно порівнювати Україну з США і Німеччиною.
В такому порівнянні ми ЗАВЖДИ будемо гірші.
А где я сравнивал Украину с США?
Если читать по буквам я сравнил жизнь в США и в Германии в 1991 году с жизнью там же в 2018 году.
Вы же сравнили точно также жизнь в Украине в 1991 году с жизнью здесь же в 2018 году.
Просто повторил вашу методологию, чтобы показать её правильность.
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freeze
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