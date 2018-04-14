Україна за 11 міс. знизила імпорт газу на 22,8%

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Україна в січні-листопаді 2018 року скоротила імпорт природного газу на 22,8% (на 2 млрд 982,6 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 10 млрд 112,6 млн куб. м, свідчать дані АТ "Укртрансгаз".
В 1991 году потребление газа на Украине составляло 118,1 млрд м³ и она занимала 3-е место по его потреблению в мире, уступая США и России. За последние 20 лет потребление газа сократилось более чем в два раза и в 2012 году составляло 54,7 млрд м³
Потребление газа в 2016 году составляло 30,3 млрд м³. Собственная добыча газа составила 20,2 млрд м³. Импортировано около 11 млрд м³.
p_a_l написав:Этим нужно гордиться или плакать? В 1991 году потребление газа на Украине составляло 118,1 млрд м³ и она занимала 3-е место по его потреблению в мире, уступая США и России. За последние 20 лет потребление газа сократилось более чем в два раза и в 2012 году составляло 54,7 млрд м³
Звичайно гордитись. Люди в 1991 жили гірше ніж зараз.
p_a_l написав:Этим нужно гордиться или плакать? В 1991 году потребление газа на Украине составляло 118,1 млрд м³ и она занимала 3-е место по его потреблению в мире, уступая США и России. За последние 20 лет потребление газа сократилось более чем в два раза и в 2012 году составляло 54,7 млрд м³
Звичайно гордитись. Люди в 1991 жили гірше ніж зараз.
В США и в Германии в 1991 году тоже жили явно хуже, чем сегодня, тем более не было айфонов и электромобилей.
andrijk777 написав:freeze Що за дурна звичка постійно порівнювати Україну з США і Німеччиною. В такому порівнянні ми ЗАВЖДИ будемо гірші.
А где я сравнивал Украину с США? Если читать по буквам я сравнил жизнь в США и в Германии в 1991 году с жизнью там же в 2018 году. Вы же сравнили точно также жизнь в Украине в 1991 году с жизнью здесь же в 2018 году. Просто повторил вашу методологию, чтобы показать её правильность.
freeze Так само не коректно порівнювати споживання газу в 1991 і зараз. Тоді газ коштував 21 копійку при середній зарплаті 1532 карбованців! https://www.slovoidilo.ua/2017/07/03/in ... ayiny.-haz Зрозуміло що ніхто не економив. Промисловість в тому ж числі. Тому зменшення споживання є природній процес і є наслідком розвалу СССР(де газ був мегадешевий).
andrijk777 написав:freeze Так само не коректно порівнювати споживання газу в 1991 і зараз. Тоді газ коштував 21 копійку при середній зарплаті 1532 карбованців! https://www.slovoidilo.ua/2017/07/03/in ... ayiny.-haz Зрозуміло що ніхто не економив. Промисловість в тому ж числі. Тому зменшення споживання є природній процес і є наслідком розвалу СССР(де газ був мегадешевий).