RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кредит під заставу
квартири: можливі ризики

Кредит під заставу квартири: можливі ризики
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:06

Кредит під заставу квартири: можливі ризики

Пропонуємо до обговорення:
Наскільки вигідно брати кредит під заставу своєї квартири для покупки автомобіля, дачі або для відкриття власного бізнесу?

Дивися повний текст Кредит під заставу квартири: можливі ризики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85971
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири 1, 2
R2 » Чет 29 лис, 2018 09:29
18 878
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 11:02
jeugen
Мінінфраструктури заявляє про можливі обмеження...
R2 » Пон 26 лис, 2018 12:43
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 12:44
sena_2008atp
Італія не змінить бюджет, незважаючи на можливі санкції ЄС
R2 » Сер 14 лис, 2018 15:20
1 112
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 00:31
JustAMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64460)
05.12.2018 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.