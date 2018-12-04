RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За доставку пенсії в одні руки
"Укрпошті" на рік платять...

За доставку пенсії в одні руки "Укрпошті" на рік платять...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:47

За доставку пенсії в одні руки "Укрпошті" на рік платять...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України у відповіді на інформаційний запит УНН.

Дивися повний текст За доставку пенсії в одні руки \"Укрпошті\" на рік платять 300 грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85971
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:47

Наверное, донести 3тыс грн гораздо сложнее чем 1.5 тыс, раз в % отношении считают. И еще почему-то банки борятся за количество пенсионных счетов, а укрпочта отталкивает всех
civ
 
Повідомлень: 1494
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Розмитнення "єврономерів": депутати хочуть призупинити...
R2 » Вів 04 гру, 2018 11:35
8 338
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 11:00
Nickoss1
"Укрзалізниця" пояснила технічну несправність у потязі...
R2 » Вів 04 гру, 2018 16:35
2 53
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 10:49
jeugen
Німеччина не зупинить "Північний потік – 2" заради...
R2 » Вів 04 гру, 2018 22:18
2 91
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 23:26
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14129)
05.12.2018 11:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.