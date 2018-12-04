Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України у відповіді на інформаційний запит УНН.
Дивися повний текст За доставку пенсії в одні руки \"Укрпошті\" на рік платять 300 грн.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:47
За доставку пенсії в одні руки "Укрпошті" на рік платять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За доставку пенсії в одні руки \"Укрпошті\" на рік платять 300 грн.
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:47
Наверное, донести 3тыс грн гораздо сложнее чем 1.5 тыс, раз в % отношении считают. И еще почему-то банки борятся за количество пенсионных счетов, а укрпочта отталкивает всех
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