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Росія хоче спростити надання
громадянства РФ українцям

Росія хоче спростити надання громадянства РФ українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:51

Росія хоче спростити надання громадянства РФ українцям

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ТАСС.

Дивися повний текст Росія хоче спростити надання громадянства РФ українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:51

гнать туда зрадофилофф сраным веником! а то сами уйдут!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:00

Шо опять?
Подолянин
 
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