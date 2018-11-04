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Росія хоче спростити надання громадянства РФ українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:51
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ТАСС.
Дивися повний текст Росія хоче спростити надання громадянства РФ українцям
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:51
гнать туда зрадофилофф сраным веником! а то сами уйдут!
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:00
Шо опять?
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Подолянин
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