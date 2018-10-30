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Аска виграла тендер КП Київський метрополітен і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:42
Пропонуємо до обговорення:
Аска виграла тендер КП Київський метрополітен і страхуватиме ОСЦПВ
Дивися повний текст Аска виграла тендер КП Київський метрополітен і страхуватиме ОСЦПВ
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:42
охренели метрополитен укзализница это деньги в карман брыгам
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bobo
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