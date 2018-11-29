Як повідомляє прес-служба глави держави, на думку Президента, головною метою є детінізація заробітних плат.
Дивися повний текст Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до 10 тисяч.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:18
Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...
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Дивися повний текст Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до 10 тисяч.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:19
Зросте тоді, коли зросте вартість життя. Вартість життя це не лише хавчик, це і транспорт, і квартплата і електрика і вода і вивезення сміття і обовязкове страхування6медичне, пенсійне, від безробіття.
От як буде це як у ЄС то і зарплати будуть як у ЄС. Спершу як у Болгарії та Македонії, потім як у Сербії чи РУмунії, а потім і до Польщі з Словатчиною дотягнемоси. Але спершу ціни, а потім зарплати. І не інакше.
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