Як повідомляє прес-служба глави держави, на думку Президента, головною метою є детінізація заробітних плат.
Дивися повний текст Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до 10 тисяч.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:18
Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до 10 тисяч.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:19
Зросте тоді, коли зросте вартість життя. Вартість життя це не лише хавчик, це і транспорт, і квартплата і електрика і вода і вивезення сміття і обовязкове страхування6медичне, пенсійне, від безробіття.
От як буде це як у ЄС то і зарплати будуть як у ЄС. Спершу як у Болгарії та Македонії, потім як у Сербії чи РУмунії, а потім і до Польщі з Словатчиною дотягнемоси. Але спершу ціни, а потім зарплати. І не інакше.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:46
Краще б розповів коли мінімалка і пенсіїї будуть вище,ніж прожиточний мінімум.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:48
Из выступления Президента Украины:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43987 ... 10-tysyach
Читаешь и понимаешь, что у этого человека нет абсолютно никакой возможности влиять на ситуацию в стране, у него, как Президента есть только чисто представительские функции, т.е. он всего лишь "свадебный генерал" и может только предполагать.
Он даже не смог повлиять на то, чтобы в воюющей стране ("Все для фронта, все для победы!") машины для него были куплены не за 42 млн., а за 30 млн. (https://news.finance.ua/ru/news/-/43974 ... shnye-avto)
Хотя, с другой стороны, как правильно отметил один форумчанин, Мерседесы очень плохие машины, часто требующие ремонта:
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:29
так и есть
из прописанных в Конституции обязанностей не вижу вариантов
скорее парламент и министерства, да и то косвенно.
в принципе, средняя зп за декабрь будет уже побольше 10 тыс, возможно даже 11.
но это завышенная ввиду годовых премий и т.д. а реально дотянет примерно на стыке 1-2 квартала.
это глупости, но мне лень расписывать.
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:30
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:41
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:47
Re: Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до
Этими статьями вы нагнетаете людей.
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