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Президент розповів, коли середня
зарплата може зрости до...

Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:18

Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє прес-служба глави держави, на думку Президента, головною метою є детінізація заробітних плат.

Дивися повний текст Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до 10 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:19

Зросте тоді, коли зросте вартість життя. Вартість життя це не лише хавчик, це і транспорт, і квартплата і електрика і вода і вивезення сміття і обовязкове страхування6медичне, пенсійне, від безробіття.
От як буде це як у ЄС то і зарплати будуть як у ЄС. Спершу як у Болгарії та Македонії, потім як у Сербії чи РУмунії, а потім і до Польщі з Словатчиною дотягнемоси. Але спершу ціни, а потім зарплати. І не інакше.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:46

Краще б розповів коли мінімалка і пенсіїї будуть вище,ніж прожиточний мінімум.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:48

Из выступления Президента Украины:
может вырасти
...
главной целью является
...
также отметил важность
...
имеет все шансы
...
должны сохраняться
...
необходимо повышать

https://news.finance.ua/ru/news/-/43987 ... 10-tysyach

Читаешь и понимаешь, что у этого человека нет абсолютно никакой возможности влиять на ситуацию в стране, у него, как Президента есть только чисто представительские функции, т.е. он всего лишь "свадебный генерал" и может только предполагать.

Он даже не смог повлиять на то, чтобы в воюющей стране ("Все для фронта, все для победы!") машины для него были куплены не за 42 млн., а за 30 млн. (https://news.finance.ua/ru/news/-/43974 ... shnye-avto)
Хотя, с другой стороны, как правильно отметил один форумчанин, Мерседесы очень плохие машины, часто требующие ремонта:
През сейчас ездит на 10 летних двух мерсах, они стали слишком часто ломаться.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:29

  yanyura написав:Читаешь и понимаешь, что у этого человека нет абсолютно никакой возможности влиять на ситуацию в стране, у него, как Президента есть только чисто представительские функции, т.е. он всего лишь "свадебный генерал" и может только предполагать.


так и есть
из прописанных в Конституции обязанностей не вижу вариантов
скорее парламент и министерства, да и то косвенно.

в принципе, средняя зп за декабрь будет уже побольше 10 тыс, возможно даже 11.
но это завышенная ввиду годовых премий и т.д. а реально дотянет примерно на стыке 1-2 квартала.


Он даже не смог повлиять на то, чтобы в воюющей стране ("Все для фронта, все для победы!") машины для него были куплены не за 42 млн., а за 30 млн. (https://news.finance.ua/ru/news/-/43974 ... shnye-avto)

это глупости, но мне лень расписывать.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:30

  sena_2008atp написав:Краще б розповів коли мінімалка і пенсіїї будуть вище,ніж прожиточний мінімум.


уже
galex
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:41

  sena_2008atp написав:Краще б розповів коли мінімалка і пенсіїї будуть вище,ніж прожиточний мінімум.

Когда он, как гарант будет жить на эту минималку.
Пенс
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:47

Re: Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до

Этими статьями вы нагнетаете людей.
p_a_l
 
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