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Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:23
Пенс написав: sena_2008atp написав:
Краще б розповів коли мінімалка і пенсіїї будуть вище,ніж прожиточний мінімум.
Когда он, как гарант будет жить на эту минималку.
ну ерунда же - совершенно бездумные популистские фразы уровня тимошенковского избирателя.
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