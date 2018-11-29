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Президент розповів, коли середня
зарплата може зрости до...

Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:23

  Пенс написав:
  sena_2008atp написав:Краще б розповів коли мінімалка і пенсіїї будуть вище,ніж прожиточний мінімум.

Когда он, как гарант будет жить на эту минималку.


ну ерунда же - совершенно бездумные популистские фразы уровня тимошенковского избирателя.
galex
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