ну ерунда же - совершенно бездумные популистские фразы уровня тимошенковского избирателя.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:23
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:36
galex
Средний прожиточный минимум с 1.12.2018г.составляет 1853гр.Минимальная пенсия с 1.12.2018г. 1497гр.Угадай с одного раза,что больше.
Додано: Сер 05 гру, 2018 19:46
Re: Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до
Уже скоро! Осталось выписать буквально пару премий топам нафтогаза по 10 000 000$
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