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Президент розповів, коли середня
зарплата може зрости до...

Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:23

  Пенс написав:
  sena_2008atp написав:Краще б розповів коли мінімалка і пенсіїї будуть вище,ніж прожиточний мінімум.

Когда он, как гарант будет жить на эту минималку.


ну ерунда же - совершенно бездумные популистские фразы уровня тимошенковского избирателя.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:36

galex
Средний прожиточный минимум с 1.12.2018г.составляет 1853гр.Минимальная пенсия с 1.12.2018г. 1497гр.Угадай с одного раза,что больше.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:46

Re: Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до

Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до 10 тисяч.

Уже скоро! Осталось выписать буквально пару премий топам нафтогаза по 10 000 000$
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:19

  miroshnich007 написав:
Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до 10 тисяч.

Уже скоро! Осталось выписать буквально пару премий топам нафтогаза по 10 000 000$


да хоть каждый месяц по 10млн$ за каждый выигранный у свинособак миллиард.
только премии это не зарплата.
и даже если такую премию поделить на всех работающих и приплюсовать например к вашей минималке (а большего вы и не заслуживаете если не понимаете элементарую школьную математику), то 10 тыс не получится.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:45

Высоко взлетел товарищ, но недолго слава богу летать осталось. месяца четыре. И сможет идти в бизнес увеличивать зарплаты. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:03

galex Не вам судить о моих познаниях в математике, и зарплате, которой я достоин. Считаете себя ясновидящим? Или вам скучно? Посчитайте тогда ВСЕ премии в гос секторе. К слову, я вообще заплату не получаю, только плачу налоги.
miroshnich007
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