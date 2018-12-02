ну ерунда же - совершенно бездумные популистские фразы уровня тимошенковского избирателя.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:23
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:36
galex
Средний прожиточный минимум с 1.12.2018г.составляет 1853гр.Минимальная пенсия с 1.12.2018г. 1497гр.Угадай с одного раза,что больше.
Додано: Сер 05 гру, 2018 19:46
Re: Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до
Уже скоро! Осталось выписать буквально пару премий топам нафтогаза по 10 000 000$
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:19
да хоть каждый месяц по 10млн$ за каждый выигранный у свинособак миллиард.
только премии это не зарплата.
и даже если такую премию поделить на всех работающих и приплюсовать например к вашей минималке (а большего вы и не заслуживаете если не понимаете элементарую школьную математику), то 10 тыс не получится.
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:45
Высоко взлетел товарищ, но недолго слава богу летать осталось. месяца четыре. И сможет идти в бизнес увеличивать зарплаты.
Додано: Сер 05 гру, 2018 21:03
galex Не вам судить о моих познаниях в математике, и зарплате, которой я достоин. Считаете себя ясновидящим? Или вам скучно? Посчитайте тогда ВСЕ премии в гос секторе. К слову, я вообще заплату не получаю, только плачу налоги.
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