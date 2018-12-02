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Президент розповів, коли середня
зарплата може зрости до...

Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:23

  Пенс написав:
  sena_2008atp написав:Краще б розповів коли мінімалка і пенсіїї будуть вище,ніж прожиточний мінімум.

Когда он, как гарант будет жить на эту минималку.


ну ерунда же - совершенно бездумные популистские фразы уровня тимошенковского избирателя.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:36

galex
Средний прожиточный минимум с 1.12.2018г.составляет 1853гр.Минимальная пенсия с 1.12.2018г. 1497гр.Угадай с одного раза,что больше.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:19

  miroshnich007 написав:
Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до 10 тисяч.

Уже скоро! Осталось выписать буквально пару премий топам нафтогаза по 10 000 000$


да хоть каждый месяц по 10млн$ за каждый выигранный у свинособак миллиард.
только премии это не зарплата.
и даже если такую премию поделить на всех работающих и приплюсовать например к вашей минималке (а большего вы и не заслуживаете если не понимаете элементарую школьную математику), то 10 тыс не получится.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:45

Высоко взлетел товарищ, но недолго слава богу летать осталось. месяца четыре. И сможет идти в бизнес увеличивать зарплаты. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:03

galex Не вам судить о моих познаниях в математике, и зарплате, которой я достоин. Считаете себя ясновидящим? Или вам скучно? Посчитайте тогда ВСЕ премии в гос секторе. К слову, я вообще заплату не получаю, только плачу налоги.
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 07:43

  Ratatui написав:Высоко взлетел товарищ, но недолго слава богу летать осталось. месяца четыре. И сможет идти в бизнес увеличивать зарплаты. :mrgreen:

С большой вероятностью будет Порох выбран дальше. Лучше кандидатуры и близко пока нет. Все - разительно хуже. Хотя посмотрим, кто ещё выставит свою кандидатуру.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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