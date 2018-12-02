Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...

ну ерунда же - совершенно бездумные популистские фразы уровня тимошенковского избирателя.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:23
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:36
galex
Средний прожиточный минимум с 1.12.2018г.составляет 1853гр.Минимальная пенсия с 1.12.2018г. 1497гр.Угадай с одного раза,что больше.
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:19
да хоть каждый месяц по 10млн$ за каждый выигранный у свинособак миллиард.
только премии это не зарплата.
и даже если такую премию поделить на всех работающих и приплюсовать например к вашей минималке (а большего вы и не заслуживаете если не понимаете элементарую школьную математику), то 10 тыс не получится.
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:45
Высоко взлетел товарищ, но недолго слава богу летать осталось. месяца четыре. И сможет идти в бизнес увеличивать зарплаты.
Додано: Сер 05 гру, 2018 21:03
galex Не вам судить о моих познаниях в математике, и зарплате, которой я достоин. Считаете себя ясновидящим? Или вам скучно? Посчитайте тогда ВСЕ премии в гос секторе. К слову, я вообще заплату не получаю, только плачу налоги.
Додано: Чет 06 гру, 2018 07:43
С большой вероятностью будет Порох выбран дальше. Лучше кандидатуры и близко пока нет. Все - разительно хуже. Хотя посмотрим, кто ещё выставит свою кандидатуру.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:32
SMOKE
Вы осторожно намекаете на Зеленского?
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:42
По ПІАР ми маємо 3 найбільш впливові та очікувані особи:
- Порошенко;
- Тимошенко;
- Зеленський.
Весь інший зброд - просто для наповнення бюджету. Хоча, враховуючи низькі доходи більшості населення і недовіра до власних сил - можемо додати сюди якогось КерДоВіл. Хоча і для фону, але своє місце в кабміні отримають.
Ті люди які вміють аналізувати та думати - відразу виключать Тімо з переліку достойних. Але, нагадаю ще раз про низькі доходи більшості населення, а тому і відсутність часу на обмірковування реальності і наслідків з виконання кожного з лозунгів.
Думаючі консерватори проголосують за Порошенка, а ті хто не боїться змін - розділяться між голосами за Зеленського та Пороха.
Таким чином перевибрання Пороха дуже реально. Але маємо одне "АЛЕ" - низькі прибутки
більшості населення...
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:49
Чого відразу кращого з гірших?
У Тимошенко хороша команда та покровителі, які вимагатимуть повернути гроші які витрачені на передвиборчу кампанію.
Порошенко досить послідовний і хороший управлінець. Як приклад - завод Рошен. Україну до прикладу не привожу - бо тут багато факторів (інші політичні сили, немаючи своїх дій, які можна проПІАРити - всюди рекламують проколи ПП, а іноді навіть вірні кроки висвітлюють під кривим вуглом).
Зеленський - найкращий в СНГ комік та шоумен свого покоління.
Тому, як бачимо - всі найкращі.
|